Tony Clement a démissionné hier du caucus conservateur, à la demande du chef Andrew Scheer après avoir reconnu avoir envoyé des photos et une vidéo explicites de lui-même à une femme qu'il croyait être une destinataire consentante.

Tony Clement commence cette lettre de la manière suivante : « J’ai toujours eu pour but de servir en toute humilité et, aujourd’hui, je vous écris directement au sujet de nombreuses mauvaises décisions [prises] dans ma vie personnelle et privée ».

Durant une période de difficultés personnelles et de faiblesse, j’ai eu des échanges inappropriés qui ont enfreint des limites qui n’auraient jamais dû être enfreintes. Ces échanges ont mené à des actes d’infidélité. Tony Clement

Le député continue en expliquant que « l’un de ces échanges inappropriés a fait en sorte qu’une femme s’est vu offrir de l’argent par l’entremise d’un compte anonyme dans les médias sociaux en échange de ces informations intimes et personnelles ».

« J’ai immédiatement rapporté cette affaire personnelle au Service de police de l’Ontario l’été dernier », affirme-t-il encore.

M. Clement écrit dans sa lettre que « bien que [ses] échanges en ligne étaient complètement consensuels et mutuels, ils ont absolument été une erreur et n'auraient jamais dû se produire ».

Le député s'est aussi excusé auprès de « qui que ce soit d'autre qui a pu avoir l'impression, de quelque façon que ce soit [qu'il] a franchi un pas de trop en ligne » et qu'il a « pu mettre mal à l'aise, même sans le savoir ».

