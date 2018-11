Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Depuis quelques jours, une campagne est en cours sur un site de sociofinancement, au profit de Diane DeMaré. L'objectif est d'amasser de l'argent pour aider cette Franco-Manitobaine.

Mme DeMaré a reçu un diagnostic de cancer du cerveau au début du mois d’octobre. Elle a choisi de rester à la maison, auprès des siens. Pour cela, il faut donc y aménager, entre autres, un monte-escalier. Selon Nathalie Kleinschmit, qui est à l'origine de la campagne de financement, les travaux nécessaires coûteront près de 11 000 $.

« Je ne me rendais pas vraiment compte du fait qu'il y a énormément de dépenses immédiates, explique Nathalie Kleinschmit. Si on n’a pas de l’argent liquide disponible, ça peut devenir très vite un souci, alors que l’attention devrait être portée sur la personne malade et sa famille. »

L’objectif de la campagne est d’amasser 20 000 $. Jeudi, plus de 17 000 $ ont déjà été recueillis, en moins d’une semaine. Nathalie Kleinschmit se réjouit de cette générosité de la part de la communauté.

Cette solidarité, Nicole Molin, la soeur de Nathalie Kleinschmit, n'est pas près de l'oublier, elle qui a vécu une situation semblable. Lorsque son fils a reçu un diagnostic de cancer en 2017, il a fallu faire des travaux dans leur maison.

Nicole Molin et son fils, Gabriel Photo : Famille Molin

De plus, Nicole Molin et mari avaient choisi d’emmener leur fils à l’étranger pour qu’il y reçoive certains traitements qui ne sont pas prodigués au Canada.

Elle affirme que, sans la campagne de financement lancée à l’époque par sa soeur, il aurait été difficile de couvrir les frais de ce voyage. « Ça n’a pas tout payé, mais ça nous a aidés énormément. On a pu faire quelque chose pour améliorer la santé de notre fils. Donc, en plus de l’aspect de la maison, il y a tous les types de soins que les familles veulent essayer », dit-elle.

Selon Nicole Molin, la campagne de financement avait permis d'amasser plus de la moitié des 30 000 $ qui étaient nécessaires.

De nombreux cas semblables au pays

Selon la Société canadienne du cancer, la maladie a des répercussions financières majeures pour les patients qui choisissent de rester chez eux.

Son porte-parole, André Beaulieu, souligne que la moitié d'entre eux disent devoir dépenser moins pour leur épicerie en raison des dépenses liées à leur maladie, selon un sondage mené par l'organisme.

Ce dernier, dit-il, démontre aussi que, chez les patients dont la situation financière est précaire, 20 % renoncent à certains soins comme la physiothérapie ou la psychothérapie, qui permettent de se remettre sur pied plus rapidement à la suite d'un cancer.

Les frais de stationnement dans certains hôpitaux au Canada peuvent aller jusqu'à 25 $ par jour. André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer

André Beaulieu ajoute que la très grande majorité des Canadiens ne bénéficient pas d'un régime d'assurance privée, par leur emploi ou un autre moyen. Leur seul recours est souvent le régime fédéral d'assurance-emploi.

« L'assurance-emploi qui permet justement de subvenir aux besoins des personnes malades ne dure que 15 semaines au Canada. C'est moins de quatre mois. C'est nettement insuffisant pour qu'un patient puisse recevoir son traitement et retourner travailler dans ce laps de temps », dit André Beaulieu.

Revoir l'assurance-emploi

Pour alléger le fardeau financier des malades, André Beaulieu suggère d'allonger la durée des prestations d'assurance-emploi. « La durée de 15 semaines a été instaurée dans les années 70, il est donc grand temps de l'allonger à au moins six mois », estime-t-il.

Il préconise aussi de sensibiliser les employeurs à la possibilité de réintégrer partiellement au travail les personnes qui se relèvent d'un cancer.

D'après M. Beaulieu, il est souvent trop difficile pour ces personnes de travailler à temps plein parce qu’elles ne retrouvent pas tout de suite leur rythme initial. « Elles doivent donc, soit arrêter de travailler, soit reprendre un autre congé pour maladie. C’est un cercle vicieux », souligne-t-il.