Écouter l'émission spéciale du 10 novembre.

L'émission Grands Lacs café du 10 novembre est à leur image : on parle entre autres du marché immobilier, de la programmation informatique, de leur parcours de vie parfois étonnant, du théâtre et de la vie d'enfant de militaire.

Des élèves franco-ontariens de Kingston animent l'émission Grands Lacs café Photo : Radio-Canada

PORTRAIT DES ÉLÈVES

Magalie Galarneau, 12e année, École secondaire Mille-Îles

Magalie Galarneau Photo : Magalie Galarneau

« J’ai une passion pour Gordon Ramsay et la fabrication de costumes. Je fais du cosplay (de la costumade en français) depuis la 10e année. C’est un passe-temps qui m’a fait vivre des expériences superbes.

J’ai aidé à faire des costumes pour des pièces de théâtre, cet été.

Je suis allée au Japon seule en échange étudiant l’an dernier.

J’ai une chienne adorable, mais vraiment méchante. Elle fait tout pour me nuire quand je fais des costumes. Elle se couche sur mon tissu et essaye de manger mon armure. »

Jonathan Leblanc

Jonathan Leblanc Photo : Jonathan Leblanc

« Je vis pour les jeux vidéo, particulièrement le jeu Skyrim. La télévision? La seule personne qui utilise ça chez moi, c'est ma grand-mère.

Pour mes prochaines années en éducation, je vais me concentrer sur la réussite de tous les cours nécessaires pour que je puisse me lancer dans la lutte contre les incendies.

C'était en fait le premier travail que je voulais faire quand j'étais enfant, jusqu'à ce qu'on me dise toutes les choses horribles que je vais voir. Mais ne vous inquiétez pas! Je crois que je vais pouvoir y faire face maintenant que je suis plus vieux.

Pendant l’émission, je parlerai des comparaisons entre une "famille normale" et la mienne puisque je vis avec mes grands-parents. Je parlerai aussi brièvement des difficultés de ma mère et de mon père. »

Audrey-Anne Lafrance, 17 ans, 12e année

« Je viens de Sherbrooke au Québec et j'ai déménagé à Kingston il y a cinq ans.

Avant d’arriver à Kingston, ma vie n’était pas la plus stable. Ici, j’ai trouvé la sécurité, la discipline et les possibilités pour m’épanouir.

Je suis intéressée par le cinéma, j’adore faire du montage vidéo. J’ai fait deux petits courts métrages, dont un qui s’est rendu en finale au concours du MIFO (Mouvement d’implication francophone d’Orléans). Mon film préféré est probablement Le Voyage dans la lune de Georges Méliès. Ce fut le premier film de science-fiction.

Aussi, j’adore l’éducation et aider les autres à apprendre. Je fais l’aide aux devoirs après l’école et je pense aussi devenir enseignante en chimie et en mathématiques au secondaire.

Pendant l’émission, je vous parlerai de la réalité des familles d’accueil que j’ai moi-même connue. »

Reem Gharib, 11e année, École secondaire Mille-Îles

« J’ai une passion pour les arts. J’aime la photographie et le dessin. J’aime comment tu peux t’exprimer avec les arts. Par exemple, avec un dessin, tu peux dessiner quelque chose qui représente tes sentiments et tes émotions. La photographie est quelque chose que j’aime faire dans mon temps libre. J’aime prendre des photos de la nature, des paysages et des animaux.

J’adore aussi les chats. Ils sont tellement mignons et me font sourire beaucoup chaque fois que je les vois.

J’aime aussi les médias sociaux. C’est quelque chose que j’aime utiliser dans mon temps libre pour m’occuper. J’aime aussi la technologie. J’aime créer des affiches et utiliser des logiciels et filmer des vidéos. Tout ça m’aide dans mon travail comme ministre des Communications à l’école.

J’aimerais devenir agente d'immeuble et j’en parlerai pendant ma chronique à l’émission. »

Wilhelm Courcy, 9e année, École secondaire catholique Marie-Rivier

Wilhelm Courcy Photo : Wilhelm Courcy

« J’habite à Kingston, en Ontario, depuis huit ans. Auparavant, j’habitais la ville de Québec où je suis né.

J’aime beaucoup les sports comme la natation compétitive, le soccer et le judo. J’aime bien regarder sur l'Internet des vidéos de nageurs professionnels, pour m'améliorer.

J’adore les jeux vidéo comme Fortnite et les films de science-fiction. J’aime particulièrement la saga de Star Wars.

J’adore aussi le jeu Donjons et Dragons (D&D).

J’aime la musique pop et le rock. Mes artistes préférés sont Lukas Graham, Imagine Dragons, AC/DC, Metallica et des musiques de film comme Guardians of the Galaxy et Top Gun.

Dans l’émission, je vais vous parler de ma passion pour le jeu Donjons et Dragons et de la vie d'un nageur compétitif. »

Simon LaViolette, 10e année, École secondaire catholique Marie-Rivier

Simon LaViolette Photo : Simon LaViolette

« J’aime être tout seul avec mes affaires. Jouer et écouter de la musique est une petite passion que j’ai. Je ne joue pas dans un groupe musical en ce moment, mais j’en joins un bientôt, car je pense que j’ai du potentiel comme bassiste.

J’ai aussi un fort intérêt pour la technologie, spécifiquement les matériaux informatiques. J’adore les cartes mères, les réseaux, le MIDI (pour les instruments de musique). Je crois sincèrement que les connexions avec fils sont mieux que le sans fil.

Ma chronique est sur les marchés boursiers. J’ai choisi ce sujet, parce que ce n'est pas commun qu’un jeune s’y intéresse. »

Pierre Ducharme Gauthier, 15 ans, 10e année, École secondaire catholique Marie-Rivier

« Je vis à Kingston depuis ma naissance.

Je suis passionné par le théâtre et la science, surtout la biologie humaine. Je fais de l’improvisation et je suis dans la troupe de théâtre Quiproquo à l’école.

De plus, lors du mois d’octobre, j’ai travaillé au Fort Henry comme acteur pour l’événement du Fort Fright. J’étais déguisé en clown tueur et je faisais peur aux gens.

Du côté scientifique, je participe toujours à la foire scientifique régionale. Pour ma future carrière, je veux devenir chirurgien cardiothoracique.

Je suis ministre culturel à l’école. Je promeus la culture francophone en organisant plusieurs activités comme le gala des prix Nogard qui est présenté le jour avant le début des vacances de Noël.

Lors de l’émission de Radio-Canada, je vais présenter l’étude de cas de la disparition de Mélanie Ethier en 1996. »

Noa Proulx, 12e année, École secondaire catholique Marie-Rivier

« Ma passion principale est la musique et l'ingénierie du son.

Je joue de la guitare électrique depuis environ trois ans, mais je me passionne pour la musique depuis que je suis tout petit avec des groupes comme Queens of the Stone Age, Nirvana et Pearl Jam.

Je suis obsédé par la musique et le son, que ce soit les instruments ou le matériel tel que les amplificateurs, les pédales, tout m’intéresse.

Au cours de l’émission, je parlerai de ma passion pour la musique et j'interprèterai des solos de formes libres et des reprises. »

Mia Socha, École secondaire publique Mille-Îles

« J’ai 17 ans et je me considère comme franco-ontarienne.

Mes parents peuvent comprendre le français, mais dans ma communauté, on parle anglais. Donc, l’école c’est la seule place où je peux améliorer mon français.

Je suis vice-présidente de notre GDE, j'essaie de participer à autant d’événements en français que possible. Je suis dans l’équipe d’impro 9e-12e et j’aide l’équipe d’impro 7e-8e.

Ma passion c’est la danse. J’ai commencé quand j’avais environ 4 ans. Je fais du ballet, du contemporain, du hip-hop, du théâtre musical, du jazz et du lyrique. Pendant mes études postsecondaires, je veux continuer la danse dans mon temps libre. »

Jordy Running, 12e année, École secondaire publique Mille-Îles

Jordy Running Photo : Jordy Running

« Je m’intéresse beaucoup à la politique. J’aime parler et partager mes idées et c’est pour ça que je veux faire mes études en communication et en science politique.

Je suis la présidente de l’école et l'élève conseillère de mon conseil scolaire.

Je suis francophile, mais je fréquente l’école française depuis la 7e année. Je vais poursuivre mes études postsecondaires en français.

Je suis passionnée par le théâtre de toutes sortes. J’ai participé à de nombreuses pièces et comédies musicales. Je suis la capitaine de l’équipe d’improvisation 9e-12e et l'entraîneuse de l’équipe 7e-8e. »

Brian P. Gaucher, 12e année, École secondaire publique Mille-Îles

Brian P. Gaucher Photo : Brian P. Gaucher

« Je suis le cadet d'une famille de sept enfants. J'ai grandi à Cochrane en Ontario.

Comme activité physique, j'aime beaucoup la course. Éventuellement, je veux traverser le Canada, d'un océan à l'autre, à la course. J'aime aussi la neige, créer des tunnels, construire des structures. Comme je crois en Dieu, j'aide souvent dans des camps et des clubs d'enfants.

Une de mes grandes passions est l’informatique. J'aime surtout comprendre comment les composantes interagissent, comment elles peuvent suivre des instructions et créer ce qu'on voit à l'écran.

La programmation est également l'une de mes passions. J'apprends actuellement le langage C++ et plus tard j'aimerais en apprendre d'autres.

J'ai créé un club de programmation à l'école, j'ai une application sur Android Teacher's Pet, que j'ai créée en 10e année. J'aime aussi jouer à des jeux vidéo à source ouverte.

Pendant l'émission, je vais parler du codage informatique et de mes créations avec la neige. »

Adrien Feuillat, 9e année, École secondaire publique Mille-Îles

« Je suis un grand sportif, je pratique différents sports comme le basketball, le soccer et l'athlétisme. Mes athlètes préférés sont Andre De Grasse, Usain Bolt et Justin Gatlin.

Je suis un fan de la musique comme le rap, hip-hop et rock. Je suis le ministre des Sports à Mille-Îles et je fais partie de l’équipe d’impro 9e-12e.

Je suis passionné d’aviation et de grammaire. »