Un texte de Thomas Deshaies

Martin Prud'homme avait refusé d'offrir des excuses officielles lors de son témoignage à la Commission Viens le 26 octobre dernier, affirmant que ce n'était pas à lui de le faire puisqu'il occupait alors la fonction de directeur par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il sera toutefois de retour aux commandes de la SQ en janvier prochain, selon toute vraisemblance.

Le chef Ghislain Picard estime que le haut-dirigeant de la SQ a la responsabilité de faciliter les ponts entre les personnes sous son autorité et les communautés autochtones .

Pour moi, c'est une responsabilité qui lui incombe à lui, comme dirigeant de la SQ , tranche M. Picard.