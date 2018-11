Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Marie-Jeanne Dubreuil

Une dizaine de grévistes manifestent devant le bureau de poste de Matane jeudi.

Les syndiqués revendiquent entre autres des conditions de travail mieux adaptées au contexte actuel. Les employés de Postes Canada n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis 2011. Le salaire de base des nouveaux employés n’est plus adéquat, ajoute une employée du bureau de poste de Matane, Karine Savard. Le courrier a diminué, dit-elle, mais la charge de travail, les colis ont beaucoup augmenté. C’est une charge de travail importante pour les facteurs. Les conditions santé et sécurité, c’est important pour nous et c’est ce qu’on veut garder.

Le courrier sera donc interrompu jusqu'à nouvel ordre, selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Les bureaux de poste de Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Ulric, Sainte-Félicité, Saint-Tharcisius et Saint-Jean de Cherbourg sont également touchés.

Les syndiqués ont entamé une série de grèves tournantes à travers le Canada le 22 octobre.