« On ne vient plus voir un défilé passer. On vient voir un spectacle », a déclaré Daniel Gélinas, qui agit désormais comme consultant pour le carnaval.

Désormais, le défilé tournera autour de cinq tableaux représentant des disciplines artistiques différentes.

« Chaque spectacle va avoir lieu pendant cinq minutes. Après, il se déplace et pendant qu'il se déplace, c'est toute l'animation entre les tableaux qui se met en branle », a ajouté Daniel Gélinas.

La plupart des artistes choisis sont de la région de Québec, souligne l'organisation.

Parmi ceux-ci, 13 artistes de la troupe de cirque FLIP Fabrique recréeront un tableau qui recréera une tempête de neige québécoise.

« Avec FLIP, on a vraiment imaginé une ruelle dans la rue : une sorte de mise en abîme, avec un building, une rue, une voiture enlisée. Tout ça se promène », a expliqué le metteur en scène de la troupe, Rafaël Posodas.

Le principal défi de la troupe sera de composer avec la neige et les intempéries.

« Les matériaux que nous allons utiliser, les costumes et la mise en scène. Il faut vraiment penser à la conception, car il risque de faire moins 20 », a lancé le directeur artistique de la troupe, Bruno Gagnon.

Bonhomme en ouverture

Autre nouveauté cette année, c'est Bonhomme Carnaval qui ouvrira le défilé. Il s'agit d'un clin d'oeil au passé, précise l'organisation.

Le défilé sera d'une durée de 45 minutes. Il aura lieu les samedis 9 et 16 février sur Grande-Allée.

De son côté, la Ville de Québec bonifie sa contribution financière de près de 300 000 $. La nouvelle mouture du Carnaval va bénéficier d'une aide financière de 1 205 000 $.