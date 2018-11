Maxime Juneau, de Trois-Rivières, aura quatre mois pour payer une amende de 150 300 $. Sa condamnation est liée à une opération policière en juin 2015, à Rivière-Beaudette, qui avait permis de trouver 1725 kilos de tabac dans un véhicule.

Une résidente d’Odanak, Hélène Grenier, dispose pour sa part d’un délai d’un an pour payer son amende de 264 624 $. En 11 avril 2017, des policiers ont effectué une perquisition à Odanak dans un véhicule, une résidence et un lieu commercial. Ils y ont saisi plus de 120 000 cigarettes de contrebande.