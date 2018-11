Un texte de Louis Gagné

« Ce qui compte pour moi, c'est de faire avancer ce dossier-là […] Je regarde toutes les options parce que quand on est en négociations, vous comprendrez que ça ne serait pas judicieux de fermer des portes », a déclaré le ministre jeudi.

Il a mentionné que les questions entourant la peinture et l’entretien du pont de Québec nécessitaient la collaboration de tous les partenaires assis autour de la table.