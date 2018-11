Un texte de Michel Nogue

Le 11 mars 2008, le ministre de la Santé Michael Murphy abolit d’un trait de plume les huit régies de la santé de la province. Il les remplace par deux nouvelles entités administratives, soit les régies A et B, qui ont ensuite été renommées Vitalité et Horizon.

Ces changements visaient surtout à ralentir la hausse constante des dépenses dans le domaine de la santé. Avant la réforme, les huit régies de santé au Nouveau-Brunswick affichaient, ensemble, des déficits de 75 000 000 $ par année.

J'ai enlevé les livrets de chèques des PDG de chaque régie. Et en le faisant, j'ai eu des ennemis par après , se souvient Michael Murphy.

Qu'à cela ne tienne, l’ancien ministre de la Santé est fier des changements apportés en 2008. Selon lui, le fait qu’aucun des gouvernements successifs n’a modifié la structure du système de santé témoigne de la réussite de la réforme.