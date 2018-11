Un texte de Marie-Ève DuSablon

Un moment bien choisi par la formation considérant que leur nouvelle chanson "On perd la tête" se retrouve en 7e position des chansons québécoises francophones les plus jouées.

Michel Bénac, créateur du groupe, sentait que c'était le moment de tourner la page.

Le chanteur du groupe franco-ontarien Swing, Michel Bénac, en prestation. Photo : Festival des enfants de la Saskatchewan

« On ne pensait jamais se rendre à 20 ans! La réflexion est venue et c’était temps de passer à autre chose »

« La fin est souvent dictée par les autres pour un groupe de musique, les gens achètent moins de billets, mais ce n’est pas notre cas », explique-t-il.

Michel Bénac souhaite plutôt se consacrer à sa famille, alors que Swing prenait beaucoup de son temps.

« Je suis un papa de deux enfants, la vie change. C’est comme lire un livre, il y a une dernière page ».

Pour lui, la vie de tournée peut engendrer de multiples sacrifices en passant à côté de grands moments familiaux.

Il prend tout de même la peine de souligner son immense bonheur d’avoir parcouru le pays, d’être allé en Europe et aux États-Unis en découvrant la francophonie sous toutes ses facettes.

Michel Bénac compte désormais consacrer plus de temps à sa boîte LAFAB Musique, une maison de disques canadienne qui vise à répondre aux besoins des artistes francophones de l'Ontario.

Malgré l’ère numérique et l’industrie musicale qui est en pleine mutation, il est optimiste face au futur des artistes musicaux.

Durant les 20 ans de carrière de LGS, le groupe a notamment été nommé au gala de l’ADISQ dans la catégorie « Album de l’année Traditionnel » et aux JUNO Awards pour « Album francophone de l’année ». Entre 2001 et 2016, LGS a remporté 13 prix Trille Or.

