L'enquêteur désigné Austin Adams et l'enquêteuse principale Isabelle Langevin ont fourni peu de détails sur les causes de l'incident, survenu il y a un peu plus de 24 heures. Le BST a recueilli l'enregistreur de données de vol et celui des conversations du poste de pilotage. Ce matériel, ainsi que les autres données de vol, seront analysés dans le laboratoire du BST à Ottawa.

Le Boeing 747, un avion-cargo de la compagnie américaine Sky Lease, est sorti de la piste 14 de l'aéroport international Stanfield d'Halifax vers 5 h 5, mercredi matin, et a dérapé sur une distance de 210 mètres avant de s'immobiliser.

Arrivé de Chicago, le Boeing 747 de l'entreprise américaine Sky Lease Cargo devait partir pour la Chine après un arrêt à Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Le Boeing a heurté une antenne de radio-alignement, deux moteurs se sont détachés de l'appareil, et d'autres moteurs ont subi d'importants dommages. Le train d'atterrissage de l'avion s'est affaissé.

Un petit incendie s'est déclaré lorsqu'un moteur s'est retrouvé coincé sous la queue de l'appareil.

Le Boeing 747 a été lourdement endommagé par cette sortie de piste. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Le Boeing 747 endommagé, mercredi à Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

L'appareil venait chercher une cargaison de homard en Nouvelle-Écosse pour la livrer en Chine.

Les quatre membres d'équipage ont été légèrement blessés. Ils n'ont pas encore été interrogés par les enquêteurs du BST, a précisé Austin Adams.

Il n'y avait aucune cargaison à bord lors de l'arrivée de l'appareil à Halifax.

L'enquêteuse principale Isabelle Langevin, du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Photo : Radio-Canada

Des rafales de 33 km/h soufflaient sur l'aéroport d'Halifax au moment de l'incident et il pleuvait.

La zone tampon au bout de la piste 14, sur laquelle l'avion a atterri, ne fait que 140 mètres de long, ce qui est légèrement inférieur à la distance de 150 mètres recommandée par Transports Canada.

L'avion a terminé son dérapage très près de la route Old Guysborough, qui contourne l'aéroport.

Le Boeing 747 aperçu d'une route publique près de l'aéroport international d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Interrogée à savoir s'il était prudent de faire atterrir des avions si imposants très près d'une route publique, Isabelle Langevin a indiqué que c'était aux exploitants aéroportuaires d'effectuer une gestion des risques dans leurs installations.

Le Bureau prévoit une enquête approfondie sur l'incident, mais dit qu'il communiquera au public sans tarder toute lacune qu'il pourrait identifier dans la sécurité de l'aéroport.

Depuis 2013, il y a en moyenne neuf sorties de piste par année dans les aéroports canadiens.