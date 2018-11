Si le service est officiellement lancé au Canada aujourd'hui, il n'y sera pas entièrement fonctionnel avant quelque temps. L’entreprise veut attendre qu’assez de gens s’y soient inscrits avant d’y donner accès.

Contrairement à d’autres services de rencontres comme Tinder, Bumble ou Grindr, Facebook Dating n’a pas droit à son application indépendante. Les utilisateurs doivent s’y inscrire en passant par l’application Facebook.

Pour les relations sérieuses

Le réseau social veut en faire une application pour les relations sérieuses et non pour les rencontres d’un soir.

Il n’est pas question de faire glisser les profils à gauche ou à droite pour signifier son intérêt. Les utilisateurs devront donc laisser un message sur le profil d’une autre personne pour entamer la conversation. Facebook dit avoir choisi cette approche pour éviter que les gens considèrent Facebook Dating comme un lieu de rencontres rapides et éphémères.

Pour éviter le harcèlement, Facebook limite les premiers contacts à un seul message constitué uniquement de texte. Si la personne interpellée ne répond pas, vous n’obtiendrez pas de deuxième chance.

Seuls les utilisateurs de 18 ans et plus peuvent s’y inscrire et y chercher l’amour.

Un profil indépendant de Facebook

Aucune information n’est importée du compte Facebook associé au compte Dating, outre le nom et l’âge. Les utilisateurs doivent donc entrer les renseignements qu’ils souhaitent dévoiler, comme leur lieu de résidence, leur genre, leur taille, leur métier, etc. Il est par la suite possible de filtrer les suggestions de rencontres selon ces renseignements.

L’une des particularités de Dating est que l’application peut se servir des fonctionnalités de Facebook pour suggérer des rencontres. Les utilisateurs peuvent notamment choisir des événements auxquels ils ont assisté ou vont assister et indiquer qu’ils sont ouverts à faire des rencontres parmi les autres participants. Cela vaut à la fois pour les grands événements publics comme les festivals et les concerts que pour les événements privés comme un anniversaire.