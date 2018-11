La célérité de l’entreprise de Calgary a surpris plusieurs observateurs dans un contexte où des entreprises concurrentes limitent volontairement leurs productions pour maintenir à la hausse le prix du pétrole canadien.

Avec ce projet, Imperial Oil compte produire 75 000 barils de bitume par jour à partir de 2022. Plusieurs analystes prévoient que la construction de nouveaux pipelines pourra d’ici là faciliter le transport du pétrole et rétablir son prix normal.

Selon la vice-présidente au développement des affaires, Theresa Redburn, l’entreprise a intérêt à aller de l’avant avec le projet dans le contexte actuel de ralentissement de la production. Elle indique bénéficier ainsi de meilleurs prix sur la main-d’œuvre et sur les pièces.

« Développement responsable »

La gestionnaire vante aussi le projet en soulignant ses qualités sur le plan environnemental. Comparativement à une infrastructure similaire, le projet générera environ 25 % moins de gaz à effet de serre et nécessitera 25 % moins d’eau grâce à l’injection dans le sol d’un mélange de solvant et de vapeur qui liquéfie le bitume lourd et facilite son extraction. Cette nouvelle technologie, le fruit d’un projet pilote de sept ans, permettra des économies sur les coûts de production, là aussi d’environ 25 %.

Le président d’Imperial Oil, Rich Kruger, s’est plaint de la lenteur du processus d’approbation gouvernemental. Initiée en 2013, l’évaluation de l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta (AER) s’est prolongée pour permettre une consultation adéquate avec les communautés autochtones concernées.

Le projet Aspen devrait générer 700 nouveaux emplois pendant sa phase de construction et 200 par la suite.