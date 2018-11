Les pompiers ont été appelés à se rendre sur place vers 10 h 30. Des flammes sont visibles du toit. Le feu aurait pris naissance au troisième étage.

Tous les locataires auraient été évacués. « Heureusement, on aurait évacué tout le bâtiment. On a fait le tour plus que deux fois. Le bâtiment est séparé, à l'arrière par deux murs coupe-feu. Le travail des pompiers est de contenir le feu à l'arrière et au dernier étage », a indiqué le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

La Croix-Rouge a été appelée sur place pour venir en aide aux locataires évacués. « C'est notre voisin d'en bas qui est venu cogner à notre porte pour nous dire que ce n'était pas un exercice et qu'il fallait sortir. On a pris notre chat et on est sortis. Au début, je pleurais parce qu'on pense à toutes nos souvenirs, nos affaires qu'on ne pourra pas récupérer, mais là l'important, c'est vraiment que tout le monde soit vivant », a raconté Élyse Lagueux, une locataire rencontrée sur les lieux.

Personne n'a été blessé.

Pour l'instant, la cause du feu est inconnue.

Les locataires assistent à la scène impuissants. Tout le monde a été évacué. L'incendie a pris naissance au 3e étage de cette coopérative. #rces pic.twitter.com/oPaRxK2VCb — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) 8 novembre 2018

Plus de détails à venir.