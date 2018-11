Un texte de Cécile Gladel

Pier-Luc Funk, Diane Lavallée et Claude Legault, respectivement dans les rôles de Paul, sa mère et son père, vont participer à l’enregistrement de ce projet. Denis Bernard incarnera Paul adulte.

La BD audio sera offerte par ICI Radio-Canada Première pendant la période des Fêtes.

Les 27 comédiens interpréteront près d’une cinquantaine de personnages de l'histoire qui a lieu durant les années 1975-1976. Le patrimoine sonore de Radio-Canada sera mis à contribution. On pourra entendre quelques bulletins de nouvelles de l’époque, ainsi que des extraits des compétitions et cérémonies lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Des succès musicaux de l’époque feront aussi partie de la BD audio avec 27 chansons, dont des titres de Beau Dommage, Offenbach, Octobre, Harmonium. Côté anglophone, Peter Frampton, Patti Labelle et Led Zeppelin seront à l'honneur. « Quand on m'a dit qu'on avait libéré les droits pour la musique, j'étais très heureux », a réagi Michel Rabagliati qui débord d'enthousiasme à propos de ce projet dont l'enregistrement commence ce jeudi 8 novembre.

C'est toujours une frustration pour moi la musique. Je mets plein de chansons dans mes livres, car je veux que les gens écoutent quelque chose. Je les aies dans la tête, La seule chose qu'on ne peut pas faire avec la BD, c'est faire entendre la musique. Ça va être très cool. Michel Rabagliati

Est-ce que le bédéiste préfère voir ses albums au cinéma ou en audio? Il souligne que c'est différent, mais que le cinéma est beaucoup plus contraignant. « [Le téléspectateur] n'est pas prisonnier de son siège. Il peut écouter ça où il veut. On est plus libre. C'est moins spectaculaire, plus intime, plus proche des littéraires. La nécessité du spectacle est moindre, c'est le texte qui va compter. Je suis content, car le texte est presque intégral [dans la BD audio]. Dans le film Paul à Québec, il y a eu des changements hallucinants. Il a fallu tordre l'histoire pour la rendre faisable au cinéma », explique-t-il.

L'action suit le livre

L’action se déroule alors que Paul, à 17 ans, entame sa dernière année au secondaire. Il découvre l’amour, avec des déceptions, change de quartier et de cercle d’amis en quittant Rosemont pour Saint-Léonard.

Cette BD audio suivra si bien le livre que les auditeurs pourront tourner les pages en l'écoutant. Histoire d'avoir les images en complèment.

Il fait également connaissance avec quelques grands classiques de la musique québécoise et américaine, ainsi qu'avec les paysages nordiques des Laurentides, en été comme en hiver. Paul est aussi le témoin des Olympiques à Montréal alors que la métropole accueille le monde entier.

On pourrait entendre le journaliste dire : "il se peut que les Jeux olympiques n'aient pas lieu, car il manque la moitié des piliers qui retiennent le mât du stade" et d'entendre Richard Garneau crier "Greg Joy gagne la médaille d'argent au saut en hauteur". La réalisatrice de cette BD audio, Sylvie Lavoie

Michel Rabagliati lui-même participera à cet enregistrement en jouant plusieurs personnages : un employé d'un garage, un annonceur travaillant avec des danseuses et un conducteur séparatiste.

Maxim Martin, Charlotte Aubin, Widemir Normil, Les Denis Drolet, Jean-François Mercier, Serge Chapleau, Michel Rivard, Kathleen Fortin, David Savard, Charli Arcouette, Lou-Pascal Tremblay et plusieurs autres personnalités complètent la distribution.