La peine la plus lourde a été prononcée contre Patrick Michael James, 51 ans. Il écope d’un an de prison pour extorsion et d’une année additionnelle pour avoir commis ses crimes à titre de membre d’une organisation criminelle.

Patrick Michael James a reçu la peine la plus lourde. Photo : CBC

Un acolyte, Duayne Jamie Howe, 49 ans, écope de deux ans pour les mêmes crimes. Il sera en probation pendant trois ans après avoir purgé sa peine.

Un troisième membre des Bacchus, David John Pearce, 44 ans a été condamné à 18 mois de prison et à trois ans de probation.

David John Pearce est l'un des trois membres des Bacchus de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Un précédent

Lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé contre eux, en juillet dernier, il s’agissait de la première fois qu’un club de motards se voyait qualifié d’« organisation criminelle » par un tribunal, en Nouvelle-Écosse.

Cette désignation peut mener à des peines plus sévères pour les membres de ces organisations qui commettent des crimes.

Lors du prononcé des peines mercredi, le juge Peter Rosinski de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a déclaré que l’intimidation, l’extorsion , le harcèlement, les comportements menaçants et la violence physique sont le pain et le beurre d’organisations criminelles telles que les Bacchus.

Ils représentent une grande menace pour la société civile. Le juge Peter Rosinski

Menaces contre le promoteur d'un club de motards non criminel

Les condamnations contre les trois membres des Bacchus découlent d’incidents qui se sont produits en 2012. Un homme, dont l’identité est protégée par un interdit de publication, cherchait alors à créer un chapitre du club de motards Gentlemen’s en Nouvelle-Écosse.

Duayne Jamie Howe a menacé un homme qui voulait fonder un club de motards, en compagnie de Patrick James. Photo : CBC

Ce club n’est pas considéré comme une organisation criminelle, mais ses vestes et écussons ressemblent à ceux des Bacchus, des Hells Angels et d’autres clubs de motards criminels.

Lorsque Patrick James a eu vent de l’affaire, il a ordonné à l’homme de détruire les écussons et de cesser ses démarches. Il l’a aussi menacé directement, en compagnie de Duayne Howe, lorsque les deux hommes l’ont rencontré par hasard à un événement réunissant des motards.

Ils ont fait tellement peur à l’homme que sa femme et lui ont vendu leurs motocyclettes et installé un bouton d’alerte dans leur maison. Les trois membres des Bacchus condamnés ont reçu l’ordre du tribunal de ne plus chercher à entrer en contact avec eux.

Faible potentiel de réhabilitation

En prononçant la peine, le juge Rosinski a fait remarquer que les trois motards n’avaient démontré aucun remords ni manifesté le désir de prendre leurs distances par rapport au Bacchus. Il estime donc faibles leurs possibilités de réhabilitation.

Leur peine de prison est assortie de conditions : ils ne pourront posséder d’armes pendant 10 ans, ne pourront s’associer avec des membres des Bacchus, des Darksiders, des Hells Angels ou de toute autre bande de motards criminalisée et devront fournir un échantillon d’ADN.

Avec les informations de Blair Rhodes, CBC