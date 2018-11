Un texte de Jérôme Labbé et Julie Marceau

Le budget 2019 a été présentée aux médias jeudi matin par la mairesse de Valérie Plante, le président du comité exécutif, Benoit Dorais, et le nouveau directeur général de la Ville, Serge Lamontagne − un budget qualifié de « proéconomie et proécologie » par la première magistrate de Montréal.

La valeur d'une maison unifamiliale ayant été fixée à 432 619 $, la majoration de 1,7 % de la charge fiscale imposée pour 2019 représentera une hausse moyenne de 63 $ pour les propriétaires de résidences. Elle correspond, comme l'annonçait Radio-Canada mercredi, à la croissance de l'économie du Grand Montréal prévue par le Conference Board du Canada.

Comme chaque année, les hausses de taxes varieront d'un arrondissement à l'autre. C'est dans Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce − l'arrondissement le plus populeux de la métropole − que l'augmentation sera la plus salée, soit 2,75 %, tandis que la progression la moins élevée sera dans Lachine, à 0,55 %.

Cette hausse globale de la charge fiscale est beaucoup moins élevée que celle de 3,3 % décrétée l'an dernier par l'administration Plante-Dorais, à qui l'opposition et le milieu des affaires avaient reproché d'avoir brisé la promesse de Projet Montréal de limiter les hausses de taxes aux prévisions d'inflation, qui étaient à l'époque de 2,1 %.

La mairesse s'était défendue en arguant que la promesse de sa formation politique ne s'appliquait qu'à la seule taxe foncière, qui avait été majorée de 1,9 %. L'addition de la hausse de la taxe de l'eau (1,1 %) et des taxes d'arrondissement (0,3 %) avait toutefois entraîné une augmentation de la charge fiscale de 3,3 % pour les résidents.

Cette année, la Ville a tenu à présenter les chiffres différemment. La hausse moyenne de la charge fiscale de 1,7 % − qui correspond à l'inflation prévue − est le résultat d'un gel de la taxe foncière, d'une hausse moyenne de 1,37 % des taxes spéciales et d'une légère majoration des taxes d'arrondissement de 0,33 % en moyenne.

« Ainsi, l’ensemble de la hausse sera consacrée aux taxes dédiées, qui représentent les principaux défis budgétaires des années à suivre, soit le rattrapage dans l’entretien des infrastructures de l’eau, de la voirie et ainsi que le développement du transport collectif », a expliqué Valérie Plante, jeudi.

Le budget de la Ville de Montréa atteindra 5,7 milliards de dollars en 2019, soit 4,3 % de plus que l'an dernier. Il s'agit encore là d'une hausse inférieure à celle de l'an dernier, qui avait été de 5,2 %, mais bien loin des attentes de l'opposition officielle, qui a indiqué mercredi qu'elle souhaitait une hausse maximale des dépenses de 2 %.

Ensemble Montréal demandait aussi une augmentation maximale de la charge fiscale moyenne de 1 %, soit bien en deçà de la hausse présentée jeudi.

Un baume pour les commerçants

L'opposition, qui réclamait aussi que le fardeau fiscal des petits commerçants soit allégé, verra toutefois son souhait partiellement exaucé : la charge fiscale non résidentielle augmentera pour sa part de 1,3 % en moyenne, soit un peu moins que celle des résidents.

Encore là, cette majoration résultera d'un gel de la taxe foncière générale, d'une hausse des taxes spéciales de 1,24 % et d'une légère croissance des taxes d'arrondissement, de 0,06 %.

Ces hausses varieront aussi entre les arrondissements. Dans 12 d'entre eux, les commerçants devront assumer une augmentation de la charge fiscale qui, dans le pire des cas, atteindra 2,53 % pour ceux du centre-ville (l'arrondissement Ville-Marie). À l'inverse, les marchands de 7 arrondissements profiteront d'une baisse. Les plus chanceux seront ceux de Montréal-Nord, avec une réduction de 1,99 % de leur charge fiscale.

L’administration Plante-Dorais confirme par ailleurs qu’elle ira de l’avant avec un changement fiscal majeur concernant les petits commerçants. Ainsi, près de 23 000 commerces bénéficieront d’une réduction de taxe allant jusqu’à 10 %.

La Ville réduira le taux d’impôt foncier pour la première tranche d’évaluation de 500 000 $, ce qui touchera 90 % des immeubles commerciaux de la métropole.

Ainsi, pour un immeuble de 450 000 $, cette mesure permettra une réduction de 1620 $ du compte de taxes, soit une baisse de 10,1 %.

Les commerces de taille « moyenne » bénéficieront aussi de ce nouveau système. Le compte de taxe d’un immeuble d’une valeur de 1 million de dollars sera ainsi réduit de 1439 $, soit une baisse de 4 %.

Concrètement, ça vaut dire que les restaurants, les cafés locaux, les librairies, verront leur compte de taxes diminuer. C’est du jamais vu, depuis la création de la nouvelle ville de Montréal [en 2002]. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La facture sera par ailleurs plus élevée pour les plus gros commerçants qui verront une augmentation de leur taux de taxation. La Ville évite ainsi une perte de revenus avec ce « transfert fiscal ». La mesure se fera donc à coût nul.

Une mesure réclamée depuis plus de 2 ans

En août 2016, le rapport du Comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique de la Ville recommandait qu’une « attention particulière » soit « accordée aux petits commerces de quartier ».

Si les auteurs suggéraient de maintenir la limitation de la hausse de taxe au secteur non résidentiel (1 % à l’époque, soit deux fois moins que le secteur résidentiel), ils proposaient aussi de s’inspirer de Toronto pour imposer un taux moins élevé aux petits commerçants.

Le comité de travail, présidé par Anne-Marie Hubert, conseillait d’appliquer un taux réduit pour les premiers 500 000 $ d’évaluation, à l’instar de ce que fait la Ville Reine, qui l’applique pour la première tranche d’un million de dollars.

Selon ce rapport, 60 % des immeubles commerciaux de Montréal ont une valeur inférieure à 500 000 $.

À l'époque, la législation québécoise empêchait toutefois l’administration Coderre de mettre cette mesure en place.

Mais en juin dernier, le rapport du Comité consultatif sur le « Plan commerce » réitérait l’importance d’implanter ce système, cette fois en vertu des nouveaux pouvoirs conférés par Québec aux villes, désormais reconnues comme des gouvernements de « proximité ».

Plus de dépenses dans les infrastructures

Contrairement à l'an dernier, le budget 2019 de l'administration Plante-Dorais a été présenté en même temps que le programme triennal d'immobilisations (PTI).

Le PTI de 2019-2021 prévoit des investissements de 6,5 milliards de dollars, soit 113 millions de plus que celui de 2018-2020.

On y retrouve notamment des sommes importantes pour les parcs et les espaces verts. Par exemple : 88 millions de dollars seront consacrés au parc Jean-Drapeau, notamment pour améliorer les infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve; 60 millions seront destinés à l'acquisition de milieux naturels; et 56,8 millions seront voués au réaménagement et à la mise aux normes des grands parcs sur tout le territoire de l'agglomération.

La mobilité demeurera également au centre des priorités de l'administration Plante-Dorais, avec des investissements de 89 millions de dollars sur trois ans dans le développement du Réseau express vélo et 6,5 millions pour préparer le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

Montréal veut déroger à la politique de gestion de la dette

La Ville prévoit un taux d’endettement de 112 % en 2019 pour tenir compte des nombreux projets en cours de réalisation. Ce taux était de 89 % en 2017, et il est estimé à 99 % en 2018. La direction générale explique qu’elle réalise de plus en plus rapidement les projets de son PTI et qu’elle paie de plus en plus au comptant les travaux.

La Société de transport de Montréal (STM) a aussi profité de la journée de jeudi pour présenter son budget 2019, qui s'établit à 1,5 milliard de dollars, ainsi que son programme d'immobilisations 2019-2028, qui se chiffre à 16 milliards. On y apprend notamment que la STM offrira, à compter du mois de mars, un service « 5 minutes max » sur les lignes orange et verte du métro, en semaine et en dehors des heures de pointe.

La Ville de Montréal a présenté son budget jeudi en même temps que son PTI 2019-2021. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Tous ces documents ont été dévoilés au Grand Quai du Port de Montréal et non à l'hôtel de ville ou dans l'édifice Lucien-Saulnier, comme l'an dernier.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine