À cause du résultat électoral des dernières élections de 2017, on a vu que le parti du maire solidifiait sa base, gagne en notoriété, a plus d'élus maintenant autour de la table du conseil , a expliqué l'ex-candidat en entrevue aux Matins d'ici.

Les partis politiques, on le voit du côté de Gatineau, ont des avantages non négligeables tant du côté financiers qu'organisationnels, et les élus indépendants eux n'ont pas droit à ses avantages là, alors ça fait comme deux catégories d'élus autour de la table du conseil de Ville et on veut voir s'il n'y a pas une façon de pallier ça , a-t-il poursuivi.

Toutefois, M. Bélanger croit que gouverner au niveau municipal ne requiert pas de partis politiques, mais ce qu'il souhaite, c'est une alternative pour les citoyens et créer de la concurrence.

La concurrence en politique et comme dans les affaires, c'est bon, c'est sain, alors c'est ce que nous, on veut proposer , a-t-il précisé.

Maxime Pedneaud-Jobin a fondé le parti Action Gatineau en 2012. Il s'agit du premier parti politique pour la Ville de Gatineau, dont il est aussi le chef.