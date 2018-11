L'entreprise de Bonaventure vient d'entamer un partenariat avec les boutiques JCELL, basées à Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour.

Selon le directeur général de Navigue, Marc-Wayne Addison, cette entente est bénéfique à plusieurs niveaux.

« La Mauricie, c’est un peu une région oubliée entre Québec et Montréal. Donc, oui, il y avait déjà des joueurs qui offraient ces services-là, par contre nous étions conscients qu’au niveau du service, service à la clientèle, service après-vente, la qualité et le prix, il n’y avait pas nécessairement beaucoup de choix pour ces gens-là, fait valoir Marc-Wayne Addison. Donc c’est très stratégique pour nous d’être là. Et en plus, la communauté d’affaires nous accueille très bien là. »

Internet à haute vitesse : une nécessité en région Photo : iStock

Ce partenariat inclut aussi l'organisme Fusée, qui travaille à l'intégration des enfants handicapés.

Navigue s'est engagé à remettre 5 $ à la Fondation Fusée pour chaque nouveau client en Mauricie.

En échange, Marc-Wayne Addison affirme que l'organisme s'est engagé à étendre ses activités en Gaspésie.

Le fournisseur Navigue compte une quarantaine d'employés, tous basés en Gaspésie.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil