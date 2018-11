« Le but est vraiment de promouvoir les différentes cultures de la communauté fransaskoise et de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants », a expliqué Myriam Ben Naceur, la responsable de la liaison et de l’inclusion communautaire au sein de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).

Une soixantaine de joueurs de soccer de différentes origines s'affronteront donc jusqu'à dimanche à l'école Monseigneur de Laval dans le cadre de matchs de soccer amicaux.

Le tournoi se veut un événement rassembleur et festif. Myriam Ben Naceur, responsable de la liaison et de l’inclusion communautaire au sein de l'ACF

Six équipes s'affrontent : L’équipe « Mauritius », composée majoritairement de Fransaskois d’origine mauricienne;

L’équipe « Les Diambaar du Sénégal », composée majoritairement de Fransaskois d’origine sénégalaise;

L’équipe « Éléphants », composée majoritairement de Fransaskois d’origine ivoirienne;

L’équipe « Twensa », composée majoritairement de Fransaskois d’origine tunisienne;

L’équipe « Franco-Somalie », composée majoritairement de Fransaskois d’origine somalienne;

L’équipe « Друзья », composée de Fransaskois d’origine ukrainienne.

Un sport qui rassemble

Myriam Ben Naceur explique que l’événement est une occasion pour les membres de la communauté de se rassembler et de se rencontrer. « Le soccer est un sport populaire qui attire du monde », a-t-elle rapporté.

C'est la deuxième fois que le Tournoi fransaskois des nations est organisé. Myriam Ben Naceur a indiqué que le succès de la première édition avait convaincu les organisateurs de réitérer l'expérience.

Cette année, le tournoi est organisé dans le cadre de la semaine de l’immigration francophone, en collaboration avec le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF) et l'Association canadienne-française de Regina (ACFR).

Myriam Ben Naceur souhaiterait faire de ce tournoi un événement annuel qui perdure. « On espère qu’on va le refaire et le refaire chaque année ».

Selon elle, les amateurs peuvent s'attendre à une compétition sportive divertissante. « On ne va pas se le cacher, il y a toujours de la compétition dans ce tournoi », a-t-elle confié.

L’année dernière, c’est l’équipe des Sénégalais qui avait remporté le tournoi.