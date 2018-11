Si la grande majorité des fonctionnaires vont demeurer dans les locaux du vaste Centre Asticou lorsque les élèves s'y installeront dans moins d'un mois, le gouvernement n'a pas confirmé le nombre exact de fonctionnaires touchés et à quels endroits ils seront déplacés.

Le 21 septembre, l'École secondaire Mont-Bleu, située sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes dans le secteur de Hull, a été la proie des flammes dans la foulée des tornades qui ont frappé la région de la capitale nationale. Les élèves de cette école secondaire cohabitent actuellement avec les élèves de l'école de l'Ile, et doivent déménager dans quelques semaines au centre de formation pour les fonctionnaires, situé aussi sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Les gouvernements provincial et fédéral se sont récemment entendus avec la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) pour que les élèves terminent leur année scolaire à cet endroit. Or, la CSPO annonçait mardi qu'en raison de l’étendue des dommages au bâtiment de l'école, la réintégration de ce bâtiment pour la rentrée scolaire de septembre 2019 est compromise.

Ce faisant, la CSPO et ses partenaires des gouvernements provincial et fédéral collaborent étroitement afin d’assurer la stabilité aux élèves et au personnel jusqu’à un retour au bâtiment , disait alors le président Mario Crevier.

Le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a déclaré que des discussions sont en cours pour prolonger le séjour des élèves de Mont-Bleu au Centre Asticou, sans toutefois préciser la durée.

Pour les parents, si la situation n'est pas idéale, il s'agit quand même d'un compromis qu'ils sont prêts à faire.

Il y a des questions qui sont soulevées par rapport à l'étendue des dégâts, par rapport à ce que ça représente comme rénovations et comme délai de rénovation, de la décontamination ou autre. Moi, je pense que si pour l'année scolaire 2019-2020, les parents sont informés au printemps, ça serait très raisonnable , a déclaré René Laprise, un membre du conseil d'établissement de l'école secondaire Mont-Bleu et parent de deux élèves de cette école.

Le vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région de la capitale nationale, Greg McGillis, croit qu'il faudra faire des ajustements avec l'arrivée des 1500 élèves de Mont-Bleu, mais il demeure optimiste que tout se déroulera normalement.

Maintenant, tout va bien avec les arrangements qu'on a. On a des petits problèmes avec les autobus, la question des stationnements et d'autres choses , a-t-il dit en entrevue.

Des experts s’affairent toujours à évaluer l’ampleur des dégâts au bâtiment de l’École secondaire Mont-Bleu. Des travaux de nettoyage et de décontamination sont toujours effectués et le gouvernement du Québec étudie plusieurs scénarios pour la suite des choses. Parmi eux, la destruction du bâtiment et la reconstruction d'une nouvelle école sont évoquées, ainsi que la rénovation des secteurs endommagés de l'école.

Une source gouvernementale assure qu'aucune décision n'a été prise et qu'un rapport mettant en lumière l'état de la situation devrait être présenté au ministère de l'Éducation dans les prochaines semaines.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'a toujours pas commenté cette affaire, mais son bureau assure que « le ministre suit de très près ce dossier ».

Avec les informations d'Antoine Trépanier et de Mireille Langlois