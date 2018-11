« Je croyais que j'allais avoir un travail facilement, mais maintenant, ça fait six mois que je cherche et je n’ai pas encore trouvé. Mais je ne me décourage pas », affirme Ingrid Irazoké, une nouvelle arrivante burundaise venue écumer les kiosques de cette foire d’emploi.

C’est peut-être la chance pour elle de rencontrer son prochain employeur, puisqu’ils étaient une vingtaine à être présents, dont les Forces armées canadiennes, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), la chaîne de restaurants Stella's ou encore la Ville de Winnipeg.

Ina Irazoke, diplômée d'une université en Afrique, est arrivée à Winnipeg il y a six mois. Photo : Radio-Canada

Pour beaucoup, il s’agit de dénicher des candidats capables de s’exprimer en français. « Sur internet, la plupart des gens qui postulent sont des anglophones », affirme Najwa Amrani, qui travaille dans le recrutement.

Les employeurs sont toutefois unanimes : le français à lui seul ne suffit pas.

« Il y a d’autres rôles où on peut être plus dans une étape d’apprentissage [de l'anglais], par exemple dans la comptabilité, parce que les chiffres, c'est universel. Mais si on ne parle pas couramment anglais, on ne va pas t’embaucher pour rédiger des contrats », explique Nicole Matiation, la directrice générale de l'entreprise On Screen Manitoba.

C’est également ce qu’affirme la Ville de Winnipeg, où la directrice des services en français, Nicole Young, précise qu’actuellement, sur 142 postes désignés bilingues, seuls 117 sont comblés.

Pour les chercheurs d'emploi bilingues comme Ingrid Irazoké, la foire de Pluri-elles pourrait donc être la porte d'entrée vers une plus grande intégration.

Mais, elle souligne un autre obstacle. « Des fois, on n'accepte pas nos diplômes, donc c’est un problème pour nous qui sommes nouveaux arrivants », dit-elle. L’organisateur de l’événement, Daniel Mouflier, indique d’ailleurs que ceux-ci constituent une grande partie de la clientèle de Pluri-elles.

Or, bon nombre d’entre eux exercent dans des professions réglementées au Canada qui sont, par conséquent, difficiles d’accès. Des salons comme celui-ci sont aussi l’occasion de les aider à trouver un poste dans d’autres domaines, temporairement, explique-t-il.

Avec des informations de Rémi Authier