La demande de Moscou intervient quelques heures seulement après l'annonce du report d'une réunion prévue jeudi à New York entre le secrétaire d'État Mike Pompeo et son homologue nord-coréen Kim Yong-chol.

Se voulant rassurant, le président américain Donald Trump s’est dit très heureux de la manière dont les choses se passent avec la Corée du Nord.

« Les sanctions sont en place, les missiles ont cessé, les otages sont de retour à la maison », a lancé le président américain Donald Trump.

J'adorerais lever les sanctions, mais il faut qu'ils y mettent du leur également. Donald Trump, président des États-Unis

Plus tôt cet été, les gouvernements russe et chinois ont suggéré au Conseil de sécurité de discuter d'un allègement des sanctions contre Pyongyang, notamment après la rencontre historique le 12 juin entre les dirigeants américain et nord-coréen.

Le président Donald Trump et le dirigeant Kim Jong-un ont, en effet, promis d'œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

À cause de son programme nucléaire militaire et balistique, Pyongyang est sous le coup d’une série de sanctions depuis 2006, dont les dernières ont été votées par le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2017.

Il est interdit à la Corée du Nord d'exporter du charbon, du fer, du plomb, des textiles et des fruits de mer.

Le pays fait également l’objet d’importantes limitations des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés. Les échanges de technologie nucléaire et de composants de missiles avec la Corée du Nord sont aussi frappés d’une interdiction.