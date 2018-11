Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à l'événement. Cela marque le début de la campagne de financement pour le radiothon de la fin du mois de novembre.

Gilles Beaulieu, qui a fait partie de la première campagne en 1989, prend dans ses bras un patient, John Patrick Deschênes, qui a reçu son dernier traitement aujourd’hui. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Denis Laroque, coprésident de l'événement, explique que la campagne de financement a pour objectif de venir en aide aux personnes atteinte de cancer. Le but, c'est d'offrir de meilleur équipement à notre centre d'oncologie.

Denis Laroque, coprésident de l'Arbre de l'espoir. Photo : Radio-Canada

Notre but c'est de ramasser le plus possible , lance-t-il, précisant qu'il n'y a pas de cible précise à atteindre.

Le radiothon se déroulera le 30 novembre prochain. Des artistes participeront à un spectacle.