C’est un système en provenance du sud des États-Unis qui s’amène sur le Québec et qui laissera un épais tapis blanc derrière lui.

Certaines régions du Québec verront aussi l’arrivée d’une deuxième dépression en provenance de la côte est, mais l’Abitibi-Témiscamingue évitera d’être ensevelie comme le précise le météorologue Alain Roberge d’Environnement Canada.

Pour vous, on attend des quantités de neige quand même significatives, mais vous ne serez pas dans les régions qui recevront le plus de neige au Québec. Il ay a encore de l’incertitude, et ce n’est pas impossible que les quantités de neige changent, mais je vois tout de même un tapis de neige sur l’Abitibi-Témiscamingue .

Environnement Canada prévient que les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent pourraient recevoir plus de 15 centimètres et même jusqu’à 30 cm dans les terrains montagneux.