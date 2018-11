Un texte de Mathilde Monteyne

C’est le point saillant de cette année de célébrations de 200 ans d’éducation en français au Manitoba. Le gala du 200e de l’USB n'attirera pas moins de 300 invités, selon le directeur du bureau de développement et des communications à l’USB, Louis St-Cyr.

Le programme? « C’est un secret », plaisante le directeur, en acceptant toutefois d’en dévoiler quelques bribes.

Ce que j’ai voulu faire, franchement, c’est organiser un gala qui n’en est pas un. Louis St-Cyr

Louis St-Cyr explique que l’objectif est que les participants se parlent et passent du temps ensemble. « On a préparé des numéros qui vont tantôt faire sourire les gens, tantôt les faire rire, et tantôt les faire réfléchir », et ce, pendant l’équivalent d’une heure de programmation, précise-t-il.

Il ajoute que les personnes qui ont marqué l'histoire de l’Université seront également présentes à travers le décor de la salle qui présentera « des gens, des visages, des individus qui ont fait en sorte que notre histoire se poursuive 200 ans plus tard ».

Louis St-Cyr tire un bilan positif de cette année de célébrations marquée par une multitude d’activités. Il retient, en particulier, l’inauguration de l’Avenue des diplômés et des installations interactives du Hall Provencher, qui permettent de parcourir les 200 ans de l'histoire de l’Université.

Campagne de financement

Le mois de novembre n’est pas de tout repos pour l’Université, puisqu'elle a aussi lancé, la semaine dernière, sa campagne de financement annuelle 2018-2019, présidée par la directrice du World Trade Centre Winnipeg, Mariette Mulaire.

L’objectif est d’amasser un peu plus d’un demi-million de dollars afin d’alimenter le programme de bourses. « C’est quelque chose qui est essentiel pour nous, de demeurer compétitif et d’être capable d’attirer et retenir de bons étudiants en leur offrant un soutien financier », indique Louis St-Cyr.

Les personnes qui le souhaitent peuvent réaliser un don en personne ou en ligne sur le nouveau site de l’université. Avec les changements récents apportés au programme provincial qui favorise l’octroi de bourses, Louis St-Cyr mentionne qu’il est nécessaire, pour atteindre un même objectif, de recueillir deux fois plus d’argent.

Par ailleurs, il mentionne que les dons doivent désormais être dirigés sans restriction, c’est-à-dire qu'« ils ne peuvent pas être dirigés vers un fonds de dotation et doivent être spécifiquement destinés aux bourses ».

Tout en soulignant le bien-fondé du programme, il regrette que les dons ne puissent plus être adressés au fonds de dotation qui, pour les donateurs, signifiait que « dans 100 ans, leur fonds continuerait à distribuer des bourses ».