Sur les panneaux en question, on peut d’abord lire en anglais : Bring it home this week . Sur la ligne qui suit, on lit simplement : French bring it home cette semaine » plutôt qu’une traduction complète en bonne et due forme.

Les internautes se sont fait un plaisir de partager des images de l’affiche traduite partiellement.

Début du graphique (passez à la fin) This is pretty funny. French Headline at the @LCBO "French Bring It Home" #Retail #instore #marketing #POS pic.twitter.com/1uQXG2M7fs — leigh himel (@leighh) 31 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)