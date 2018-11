Un texte de Jacqueline Landry

Cette grande fête atteint son apothéose ces jours-ci, avec ce qui constitue le plus long week-end de l'année pour les communautés sud-asiatiques de la planète.

Le festival permet aux gens originaires de l'Inde de retrouver leurs racines et de s'offrir des cadeaux, sous les lumières vibrantes des chandelles et des feux d'artifice.

Mais que signifie le festival Diwali, au-delà de l'atmosphère feutrée des lampions et des repas partagés en famille?

Les raisons et les façons de le célébrer sont aussi nombreuses que les participants, affirment les organisateurs.

Sirish Rao, le cofondateur et directeur artistique du Festival de l'été indien de Vancouver, explique que les habitants de l'Inde donnent chacun 15 significations différentes au festival.

Pour certains, la fête célèbre le retour d'exil d'un chef spirituel ou rend honneur à la déesse de la santé.