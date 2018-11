Les travaux vont se faire sur deux phases au printemps 2019.

On part de loin. Ça fait longtemps que l'éclairage sur la rue Racine a été fait et puis, là, on s'en va vraiment vers un éclairage plus moderne. Ça va donner une ambiance différente sur la rue Racine, l'éclairage va être plus bas , explique Charles Boudreault, promoteur du Festival des vins de Saguenay et membre de l'Association des centres-villes de Chicoutimi.

Dès cet été, l'éclairage sera différent sur la rue Racine. Photo : Radio-Canada

Ce projet permettra de résoudre un autre problème criant du secteur : l'accès à l'alimentation électrique pour les grands événements.

Chaque année, les équipes techniques du Festival international des rythmes du monde (FIRM) et du Festival des vins peinent à se brancher adéquatement au réseau électrique pour leurs besoins en son, en éclairage et en réfrigération.

Il faut un peu se débrouiller avec nos moyens. Par exemple, pour le FIRM, il y a bien une boîte électrique qui a été installée au coin des rues Bégin et Sallaberry, mais on est obligé de se brancher dans des bâtisses privées pour pouvoir fournir en électricité , relate Robert Hakim, directeur général du FIRM.

Saguenay reconnaît que les ressources actuelles sont déficientes, mais assure que les futurs travaux corrigeront la situation.

On va installer un fût de service qu'on appelle, un fût technique, qui va permettre de pouvoir brancher l'alimentation pour les spectacles, pour les événements , souligne Simon-Olivier Côté, conseiller municipal.

Un budget d'environ 150 000 $ est alloué à la première phase des travaux.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay