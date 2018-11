Depuis longtemps, l’organisme a dû se serrer la ceinture pour éviter de contracter une nouvelle dette.

L’orchestre ne compte maintenant plus qu’une seule employée à temps plein et certains musiciens professionnels ont accepté de jouer quelques concerts gratuitement. L’orchestre est composé de bénévoles et de musiciens de formations.

Les concerts auront désormais lieu à l’auditorium Fraser, dans une salle deux fois plus petite que celle de l’église Glad Tidings, afin de faire des économies.

Beaucoup de nos supporteurs de longue date sont plus vieux, ils ont grandi avec la musique classique. Nous essayons d’attirer un public plus jeune. Greg Babij, trésorier de l’Orchestre symphonique de Sudbury

Des dons de partout

Des dons de la communauté ont également permis de renflouer les caisses. Une spectatrice de longue date a même légué une somme important à l’orchestre dans son testament.

Greg Babij est trésorier de l'Orchestre symphonique de Sudbury depuis 16 ans. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Malgré tout, les revenus continuent de diminuer malgré la santé financière de l’organisme, prévient le trésorier, Greg Babij. Celui-ci exhorte la Ville du Grand Sudbury d'augmenter le financement pour les arts et la culture.

Notre communauté a probablement le moins de financement disponible par habitant, c’est dommage. Nous espérions un changement au conseil de ville [...], mais ce sont les mêmes personnes. Nous espérons qu’ils vont voir cela et améliorer les choses , dit-il.

De plus, l’organisme reçoit de moins en moins de dons des entreprises et compagnies minières en ville depuis quelques années, dit-il. La municipalité a également réduit le budget opérationnel de l’orchestre cette année.

Il reste 6 spectacles lors de la saison 2018-2019.