Un texte de Jacqueline Landry

Mme Lavoie, de la région île de Vancouver Sud, vit dans l'Ouest depuis 26 ans, dont 12 ans passés en Colombie-Britannique.

Elle a été présidente de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB), notamment pendant le mégaprocès sur l'éducation en français.

Elle a également assumé la présidence de la Commission nationale des parents francophones (CNPF).

La nouvelle présidente se dit reconnaissante que ses collègues l'aient choisie pour être la porte-parole du CSF, et envisage son mandat avec optimisme.

Mis à part la cause de l'éducation en française, désormais devant la Cour suprême, la présidente entend s'attaquer aux dossiers prioritaires et faire l'examen des récentes compressions dans les activités et programmes francophones, dont celui de La Grande Traversée.

Il va falloir voir pourquoi ces décisions-là ont été prises. On ne peut pas dire à ce stade-ci si on va infirmer la décision. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Marie-Pierre Lavoie, présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Marie-Pierre Lavoie, qui se décrit comme une personne optimiste de nature, entreprend son nouveau mandat à la présidence sans crainte.

Tout en sachant que le conseil d'administration du CSF rencontrera parfois des écueils, elle se dit déterminée à les affronter avec la volonté de trouver des solutions.

Je ne suis pas défaitiste de nature. Mes craintes pour l'instant sont minimes, voire inexistantes. Mais je suis prête à les affronter lorsqu'elles vont survenir. Marie-Pierre Lavoie, présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Annie Bédard à la vice-présidence

Les membres du nouveau conseil d'administration ont aussi désigné la vice-présidente, Annie Bédard, de la région île de Vancouver Nord.

Mme Bédard est dans le milieu de l'éducation depuis 1985. Elle a occupé des postes d'enseignante et de directrice dans plusieurs villes de la province.