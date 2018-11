Un texte de Lyssia Baldini

Coup de cœur francophone

Il vous reste deux soirs seulement pour découvrir les Coups de cœur francophone, si vous n’avez pas encore eu la chance le faire!

Coup de coeur francophone Photo : Coup de coeur francophone

Découvrez la Franco-Albertaine et lauréate de Polyfonik 2018, Renelle Ray, qui sera suivie du rappeur slameur franco-ontarien, Yao. Un spectacle rempli d’énergie!

La chanteuse albertaine Renelle Ray Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

À Fort McMurray c’est le jeudi 8 novembre à 17 h, au Centre communautaire scolaire Boréal.



À Lethbridge, c’est le vendredi 9 novembre, à 19 h, à la Cité des Prairies.

Yao, auteur-compositeur-interprète Photo : Radio-Canada/Andé Dalencour

Les billets seront disponibles à la porte.



Edmonton

Redpatch

Je vous propose la pièce Redpatch qui résonne en ce moment puisqu'il s'agit d'une pièce sur la Première Guerre mondiale.

La pièce met également en vedette une distribution d'artistes autochtones. Photo : Théâtre Citadel

Entre 1914 et 1918, plus de 4000 soldats des Premières Nations se sont portés volontaires pour se battre pour le Canada.

La pièce raconte l’histoire de l’un de ces soldats, un jeune autochtone de l’Île de Vancouver.

La pièce Redpatch Photo : Théâtre Citadel

Vous pourrez suivre les expériences de ce soldat qui a vécu les horreurs de la guerre sur les champs de bataille en France.

La pièce est présentée jusqu’au 10 novembre, à 19 h 30 et le dimanche 11 novembre, à 13 h 30 au théâtre Citadel.

La pièce est recommandée pour les plus de 12 ans.

Women of rock

Ne manquez pas ce spectacle qui vous fera voyager des années 1980 à aujourd’hui, tout en rendant hommage aux plus grandes femmes du pop et du rock!

La chef d'orchestre Mélanie Léonard. Photo : www.montrealclassique.com

Sous la direction de la chef d’orchestre, Mélanie Léonard, vous entendrez des succès comme You Make Me Feel Like a Natural Woman, Hit Me With Your Best Shot, Flashdace and What’s Love Got To Do With It.

Les spectacles ont lieu les vendredi 9 et samedi 10 novembre, à 20 h, au Winspear.

Calgary

Canadian Jazz Festival

Ce festival du collectif Calgary JazzYYC présente de nombreux concerts d’artistes de partout au pays!

Et cette année, le festival est fier d'avoir autant de femmes que d'hommes qui dirigent les groupes musicaux.

Le groupe Montréal Guitare Trio. Photo : Courtoisie JazzYYC

Les têtes d’affiche sont le très acclamé Montréal Guitare Trio (MG3) et la lauréate du Prix Juno, Barbara Lica.

Cette dernière, une trompettiste, présente un jazz moderne inspiré de six régions culturelles autochtones du Canada.

Il y aura également la tromboniste d’Edmonton Audrey Ochoa et la trompettiste montréalaise Rachel Therrien.

L'artiste Audrey Ochoa Photo : Courtoisie JazzYYC

De la musique variée pour tous les adeptes de jazz!

L'artiste Rachel Therrien. Photo : Courtoisie JazzYYC

Le festival se déroule du 8 au 11 novembre.



Requiem

L’Orchestre philharmonique de Calgary présente le Requiem de Giuseppe Verdi.

Requiem, une prière pour les âmes des défunts. Photo : Orchestre philharmonique

Laissez-vous porter par la musique de l'orchestre, par la voix des 115 choristes et celle des grands solistes, tous dirigés par le maestro Rune Bergmann.



Les concerts ont lieu les vendredi 9 et samedi 10 novembre, à 19 h 30, à la salle Jack Singer au Arts Commons.

Canadian Forces Memorial Film Festival

En terminant, toujours dans l'esprit du jour du Souvenir, je vous propose un festival de films commémoratifs des Forces armées canadiennes.

Il y aura la projection de films insolites et des lectures à voix haute, d’histoires inédites.

Canadian Forces Memorial Film Festival Photo : Canadian Forces Memorial Film Festival

Le festival se déplace pendant tout le mois de novembre :

À Fort Macleod du 9 au 11 novembre.

À Calgary, à la nouvelle bibliothèque centrale, le vendredi 23 novembre.

À Edmonton, au Prince of Wales Armouries, le mardi 27 novembre.

Et de nouveau à Calgary, le jeudi 6 décembre.

Voilà pour mes suggestions de sorties pour la longue fin de semaine du jour du Souvenir, bonne fin de semaine!