Les défis actuels dans l'offre de services de santé en français dans la région de North York étaient au coeur des discussions de l'événement, organisé à Vaughan.

Tous les participants s'entendent sur un point : l'accès à des services de santé en français en Ontario reste encore un défi majeur à relever.

Le besoin de personnel bilingue, les soins de longues durées, l'encadrement des personnes âgées et le manque de ressources en santé mentale ont tous été soulevés comme des défis à relever.

Il y a près de 30 000 francophones dans la région de North York. Il s'agit d'une communauté diverse, avec beaucoup de nouveaux arrivants. La priorité est d'offrir des soins primaires en français , explique Estelle Duchon, directrice générale d'Entité 4.

Philippe Diarrassouba Tioma fait partie de ses nouveaux arrivants. Il est arrivé de la Côte-d'Ivoire il y a deux mois pour étudier en travail social au Collège Boréal.

Il était soulagé d'apprendre que des services de santé en français étaient disponibles en Ontario. Selon lui, il est très important pour les nouveaux arrivants de pouvoir parler en français, surtout pour les questions médicales.