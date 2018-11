Un texte de Thibault Jourdan

Le vérificateur général de la province, Norm Ricard, s’est penché sur le cas de la municipalité rurale de De Salaberry après que des citoyens lui ont signalé, en février 2014, plusieurs cas d’allégations relatives à des irrégularités financières.

Les services de Norm Ricard ont enquêté sur cinq allégations. Au final, ils ont conclu que deux étaient fondées et ont formulé huit recommandations.

33 000 $ de dépenses non justifiées

L’enquête du vérificateur général a notamment permis de découvrir que des achats d’une valeur de 32 951 $ avaient été effectués entre janvier 2010 et mai 2014 avec des cartes de crédit de la municipalité, sans que ces dépenses soient étayées par des reçus ou autres documents jurtificatifs. Selon le rapport, cela représente 28 % des dépenses totalisant 119 319 $ pendant cette période.

Dans son rapport, Norm Ricard insiste sur le fait que « de très nombreuses opérations n’étaient pas étayées comme il se doit ». À l’époque, le président, le directeur général et le contremaître des travaux publics avaient des cartes de crédit de la municipalité.

Parmi les dépenses non justifiées, le vérificateur général parle de « frais d’hôtel, frais de repas et autres dépenses non étayées par un reçu ou une facture ». Il mentionne aussi des frais de repas accompagnés ou non de reçus, « mais sans indication du but des repas ou des participants au repas ».

Manque d’appel d’offres

Les services de Norm Ricard ont aussi relevé l'absence d’appel d’offres pour l'octroi de certains contrats. « Il n’y a pas eu d’appel d’offres pour des services de gestion de projet », précise le rapport.

Le vérificateur général mentionne en particulier le versement de 45 000 $ à un consultant pour la prestation de services de gestion de projet, entre 2010 et 2014. Or, plusieurs paiements dépassent 2000 $. Pourtant, la politique d’achat de la municipalité stipule qu’elle doit « solliciter au moins trois offres de prix écrites », selon le rapport. « Nous n’avons pas trouvé de preuve que la Municipalité rurale a sollicité des offres de prix écrits pour les services en question », conclut Norm Ricard.

Une époque révolue?

Dans sa réponse au vérificateur, le conseil de la municipalité rurale de De Salaberry fait remarquer que la majorité des conseillers actuels ne faisaient pas partie du conseil lorsque les décisions ont été prises, pendant la période visée par l’enquête du vérificateur général.

C’est notamment le cas pour le nouveau préfet, Darrel Curé,qui a été conseiller municipal pour le quartier de Saint-Malo de 2014 à 2018. « Quand je suis rentré au conseil, toutes les entrevues du vérificateur général avaient été faites », insiste-t-il.

Depuis, des mesures ont été prises en suivant les recommandations des services de Norm Ricard. « Le Comité des finances ne passait pas à travers [les demandes de remboursement des dépenses] des conseillers. Aujourd’hui, le comité des finances revoit tout », assure le préfet.

En outre, seul le directeur général détient dorénavant une carte de crédit. « Moi, comme préfet, je n’ai pas de carte de crédit », insiste Darrel Curé.

« Être responsable devant les habitants »

Par ailleurs, la Municipalité rurale de De Salaberry semble avoir une direction plus stable qu’auparavant (elle a eu trois directeurs généraux différents entre 2010 et 2014) et a recruté du personnel plus qualifié, dont une directrice générale qui est à l'aise avec la gestion des opérations financières. « Nous avons embauché une femme qui a toutes ses accréditations et on s’assure d’avoir du monde avec de l’expérience et le savoir-faire pour être responsable face au public », ajoute-t-il.

Darrel Curé n’est pas en mesure de dire s’il reste encore beaucoup de recommandations émises par le vérificateur général à mettre en place. Élu il y a tout juste quelques semaines, il n’a pas encore eu le temps de se pencher sur ce dossier. « Je veux m’asseoir avec [la directrice générale] et je veux passer à travers toutes les étapes identifiées par le vérificateur général pour savoir où on en est », précise-t-il.

« C’est quelque chose que je vais prendre au sérieux, que je veux comprendre et je veux appliquer les mesures qui doivent être appliquées pour être responsable devant les [habitants] de notre municipalité », conclut-il.