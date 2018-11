L'animateur Guillaume Dumas a rencontré celui pour qui la mijoteuse n'a plus de secret lors de son émission C'est encore mieux l'après-midi.

Comment se sent-on à quelques jours de l'ouverture?

« On a fait le travail, j'ai une équipe de feu, imaginez, l'équipe a déballé 3000 boîtes de 21 palettes de bois, étiqueté 40 000 items. On a glacé des gâteaux, fourrés des desserts, ça sent bon, c'est extraordinaire! »

Qu'est-ce que ça vous inspire de sortir de la métropole, de venir vous installer ici?

« L'idée, ça toujours été d'être à Québec. Quand on a su que la famille Simons construisait leur super-magasin, on s'est dit "wow, ce serait vraiment trippant". On s'est tout de suite bien entendu avec les propriétaires des Galeries de la Capitale. Même des demandes, je voulais enlever de l'asphalte, mettre des vignes, un potager, des trucs. Ç'a été super bien accueilli. »

Est-ce que c'est difficile de vendre l'idée de manger en famille, manger ensemble?

« Quand tu vas arriver chez vous, brûlé, fais-moi confiance, donne-moi 20 minutes, et puis ça va être bon, tu vas avoir des restes pour tes lunchs et ça marche. La preuve est là. À Noël, il va y avoir 5-6 millions de visiteurs uniques sur notre site. Et Québec a toujours été notre région la plus forte. C'est ici par habitant que nous avons le plus d'abonnés. »

Est-ce que votre nouveau livre publié le mois dernier s'inscrit dans une démarche de consommation locale?

« Absolument, il faut protéger nos terres agricoles, protéger les gens qui ont ces terres-là. Comme citoyen, on vote tous les jours quand on va supermarché, il faut l'exiger. C'est dans notre intérêt national de dire, nous devons consommer localement. »