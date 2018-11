Les Gee-Gees refusent de perdre cette saison : la formation a remporté sept de ses huit rencontres cette année. Cette performance a de quoi surprendre même l’entraîneur, Patrick Grandmaître.

Quand on regardait notre [calendrier] de début d’année, les équipes qu’on affrontait, je ne m’attendais pas à être où l'on est en ce moment, mais on va le prendre c’est certain , indique-t-il.

Pourtant, il n’y a aucun ingrédient secret pour expliquer les récents succès de la formation selon les joueurs. Tout ce qu’il faut, c’est une équipe travaillante et une bonne chimie.

La première affaire qui me saute aux yeux, c’est comment les gars se tiennent solides! Je pense que ça paraît sur la glace et c’est ça qui fait qu’on a du succès en début de saison , pense l’attaquant Jean-François Plante.

N’empêche, les Gee-Gees ont travaillé fort durant l’été pour faire l’acquisition de quelques joueurs de talent, qui rendent l’équipe encore plus redoutable. À ces nouvelles acquisitions s’ajoute l’expérience : l’Université présente une équipe plus aguerrie, et donc plus facile à diriger.

Le fait que c’est notre troisième saison, nos stratégies de jeu sont pas mal toutes établies. On est capables de passer d’une stratégie à l’autre assez facilement à l’intérieur d’un match, de s’ajuster s’il y a quelque chose qui va moins bien , explique l’entraîneur.

La première, la deuxième année, il y a beaucoup de choses à apprendre, les ajustements étaient plus pénibles... Des fois, des joueurs me regardaient et je pouvais voir qu’ils n’avaient aucune idée de quoi on parlait! Patrick Grandmaître, entraîneur des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Les Gee-Gees ont inscrit 32 buts en huit matchs, mais ils ont également la meilleure défensive du pays, avec seulement 15 buts accordés.

C’est vraiment une équipe qui travaille dans la même direction. Dans les matchs, toutes les lignes participent, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui essaient de jouer individuellement puis ça paraît vraiment dans la façon dont on joue présentement , note l’attaquant Yvan Mongo.

Les Gees-Gees seront dans le nord de l’Ontario cette fin de semaine. Ils affronteront ensuite leurs grands rivaux, les Ravens de l’Université Carleton, lors du match Colonel By la semaine prochaine.

Avec les informations de Jonathan Jobin