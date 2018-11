Dans les vidéos de la démonstration diffusées par les médias qui étaient présents, on peut voir un appareil plus étroit et beaucoup plus épais que la majorité des téléphones intelligents sur le marché.

Une fois déplié, l’appareil devient une petite tablette rectangulaire (presque carrée) avec un écran de 7,3 pouces de diagonale. Même déplié, l’appareil semble plus épais que de nombreux téléphones actuellement en circulation. La démonstration permet de constater que l’appareil a un écran sur ses deux faces.

Samsung assure que l’écran pourra être plié et déplié des centaines de milliers de fois sans se briser.

Pas une première

L’écran présenté mercredi est encore à l’état de prototype, mais il sera produit massivement dans les prochains mois, a affirmé le vice-président du marketing des produits mobiles de Samsung, Justin Denison. Ce haut-gradé de l’entreprise s’exprimait dans le cadre de la conférence des concepteurs de Samsung à San Francisco.

Mercredi, Google a également annoncé que son système d’exploitation Android, utilisé par Samsung, sera compatible avec les écrans pliables. Le géant californien doit lancer un outil permettant aux concepteurs d’adapter leurs applications avant le déploiement massif de ces écrans nouveau genre.

Samsung n’est pas la première entreprise à dévoiler un écran pliable pour téléphones intelligents. Plus tôt cette semaine l’entreprise chinoise Royole a présenté le FlexPai qui se sert du même genre de technologie. Huawei travaille également sur un téléphone pliable qui sera compatible avec la technologie 5G.