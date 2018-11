Un texte de Jacqueline Landry

Le groupe recommande au gouverneur de l'état de Washington de réduire temporairement le trafic maritime le long de la côte afin d'aider les épaulards à trouver de la nourriture.

Cette population de cétacés, qui a atteint son plus faible nombre en 30 ans, a attiré l'attention des médias du monde entier.

On ne compte plus, en effet, que 74 baleines dans les eaux du secteur, ce qui en fait une espèce en voie de disparition, selon Pêches et Océans Canada.

Jeune femelle épaulard en compagnie de sa mère Photo : Tasli Shaw/Steveston Seabreeze Adventures

Causes possibles des décès

Les chercheurs du groupe d'intervention croient que la disparition des orques est reliée non seulement à la pollution et au manque de nourriture, mais surtout au trafic maritime, dont le bruit les empêche de repérer les saumons dont elles se nourrissent.

Selon les spécialistes, le bruit des moteurs crée de l'interférence dans les communications entre les cétacés et entrave leurs capacités à nager et à chasser.

Les critiques affirment de leur côté que la décision d'interdire les expéditions ne réglera pas le problème de l'approvisionnement en nourriture des baleines.

Ils soulignent le fait que les bateaux de pêche commerciale sont beaucoup plus bruyants et qu'ils continueront de sillonner les eaux de la côte nord-ouest.