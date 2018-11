Un texte de Johann Nertomb

D’après la coordonnatrice du développement de l’Opération Nez Rouge à l’échelle nationale, Marie-Chantal Fortin, au commencement de l’Opération Nez Rouge, on parlait beaucoup d’alcool au volant.

Depuis une dizaine d’années, l'organisme a décidé de considérer les autres causes pouvant provoquer une conduite sous facultés affaiblies.

Les chauffeurs peuvent être en état d’ébriété, mais aussi sous le coup d’une grosse fatigue, sous l’influence de médicaments, de cannabis ou même d’autres substances.

Marie-Chantal Fortin, coordonnatrice du développement de l'Opération Nez Rouge à l'échelle nationale Photo : Radio-Canada/Harold Dupuis

Pour nous le message ne change pas, si vous n’êtes pas en état de conduire (...) on va vous raccompagner à la maison sans vous poser de questions. Marie-Chantal Fortin, coordonnatrice du développement de l’Opération Nez Rouge

Selon l'organisme à but non lucratif, l'objectif est de raccompagner avec discrétion et sans jugement les chauffeurs qui ne sont pas en état de conduire.

En Colombie-Britannique, 11 communautés participent à l’opération, qui se tient chaque année du 30 novembre au 30 décembre :

Abbotsford/Mission;

Burnaby;

Chilliwack;

Delta/Richmond;

Kamloops;

New Westminster;

North Shore (North Vancouver & West Vancouver);

Prince George;

Ridge-Meadows;

Tri-Cities (Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, Belcarra and Anmore);

Williams Lake.

L’année dernière, l’opération a mobilisé 3300 bénévoles en Colombie-Britannique. Ils ont raccompagné 4700 chauffeurs en incapacité de conduire.