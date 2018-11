Pascal Richard a vu son cheptel et ses installations s’envoler en fumée en 2012. Un autre début d'incendie d'origine électrique s'est déclaré au printemps dernier dans sa ferme. Un système développé par la firme PrevTech de Saint-Hyacinthe analyse donc depuis peu les fluctuations de courant dans ses différents panneaux électriques pour éviter un troisième incident.

Selon l’ingénieur et président de l’entreprise, Pierre-André Meunier, le dispositif peut dans bien des cas permettre de prévenir le pire.

Ce qu'on veut chercher à provoquer, c'est une première intervention par téléphone avec un électricien à qui il peut poser des questions, savoir ce qui se passe, s'il y a quelque chose de particulier dans l'environnement qui s'est produit dans la journée. Déjà là, on va chercher des indices pour trouver la cause et apporter les mesures correctives rapidement , explique-t-il.

Début du graphique (passez à la fin) Après l’incendie de sa ferme en 2012, le producteur laitier Pascal Richard mise maintenant sur la technologie de l’entreprise PrevTech. Le système relié aux panneaux électriques de sa ferme l’avise de potentielles anomalies en temps réel sur son téléphone cellulaire. #rces #rcma pic.twitter.com/Vkrn7ibEvp — Jean-Francois Dumas (@jfdumassrc) November 7, 2018 Fin du graphique (passez au début)

L’entreprise a déjà installé son dispositif dans des dizaines de fermes aux quatre coins de la province.