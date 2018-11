Un texte de Thomas Deshaies

Cette démarche a pour but de connaitre les préoccupations des citoyens, afin de façonner un service de protection de la jeunesse qui puisse répondre pleinement à leurs besoins.

D'autres communautés anichinabées pourraient se joindre au mouvement, dans une démarche globale d'autodétermination. Elles comptent se saisir de l'article 37.5 sur la Loi de la protection de la jeunesse, qui permet à une communauté ou un regroupement de communautés d'être responsables de l'offre de services de la protection de la jeunesse sur son territoire, après une négociation avec le gouvernement.

La question de la sensibilité des travailleurs sociaux a notamment été au cœur des échanges lors des assemblées publiques du 6 et 7 novembre à Lac-Simon, explique le membre du conseil impliqué dans le projet, Lucien Wabanonik.

L'aspect de la sensibilité culturelle des intervenants, c'est un élément qui a été dit à maintes reprises, explique-t-il. Le respect de l'identité et de la langue, aussi .