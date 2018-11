Le jeune homme a comparu devant le tribunal de justice pour adolescents cet après-midi pour répondre à deux accusations d'actes criminels de méfait public , peut-on lire dans le communiqué des autorités.

Alain Lang, le chef de police de la Force policière d’Edmundston, souligne que cette mauvaise blague a causé beaucoup d'émoi et de dommages dans la population. On s’entend que ça traumatise les élèves et les professeurs des écoles.

À la fin de la journée, on savait que c’était une “farce”, mais ce n’est pas une farce, on prend ça au sérieux. Alain Lang, le chef de police à la Force policière d’Edmundston

Mercredi dernier, la police a eu un appel téléphonique avançant qu'un jeune avait l'intention de se rendre à l'école avec un fusil pour faire du ménage .

Cet appel menaçant a forcé la fermeture des écoles du nord-ouest du Nouveau-Brunswick le jour de l'Halloween.

Plus tard en après-midi, la Force policière d'Edmundston a révélé qu'il s'agissait en fait d'un canular.

L'identité du jeune ne sera pas dévoilée puisqu'il s'agit d'un mineur.