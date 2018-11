L’hôpital dispose de seulement un de ces appareils actuellement.

Il est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’utilisation de l’IRM en chiffre : 13 000 examens par année

93 jours d’attente dans 90 % des cas pour un adulte

Cette période d’attente est plus du triple de la cible provinciale établie de 28 jours, lit-on dans le communiqué.

De plus, l’appareil d’imagerie de résonance magnétique arrive à la fin de sa durée de vie qui est normalement de dix ans.

En plus du remplacement de l’appareil actuel, un autre appareil d’IRM s’avère nécessaire pour rehausser les soins axés sur les patients, selon Horizon Santé-Nord. Photo : Radio-Canada/John Rieti

L’établissement indique qu’en plus de remplacer l’appareil actuel, un deuxième permettra de réduire de beaucoup les temps d’attentes, alors que l’hôpital Horizon Santé-Nord dessert 600 000 résidents qui habitent dans le Nord-Est de la province.

HSN note aussi que l’appareil allégera le fardeau des déplacements et des coûts aux patients et permettra d’offrir plus de soins cardiaques dans la région.