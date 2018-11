M. Whitaker est nommé de façon temporaire. Dans un message publié sur Twitter, le président Trump a précisé qu'un « remplaçant permanent » au poste de secrétaire à la Justice sera désigné à une date ultérieure.

Jeff Sessions, qui a précisé dans sa lettre de démission qu’il quittait ses fonctions à la demande de Donald Trump, subissait depuis plus d'un an les critiques cinglantes du président, à la suite de sa récusation dans l'enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de M. Trump lors de l'élection présidentielle de 2016.

C'est en mars 2017 que Jeff Sessions avait annoncé qu'il se récusait de toute enquête présente ou future relative à la campagne électorale, moins de deux mois après l'investiture présidentielle. M. Sessions se retrouvait alors dans la tourmente à la suite de révélations qui lui attribuaient deux rencontres avec l'ambassadeur russe au cours de la dernière campagne présidentielle américaine, alors qu'il avait prétendu le contraire sous serment.

Donald Trump n'a jamais pardonné à Jeff Sessions ce refus de se porter responsable de l'enquête, ce qu'il considérait comme un acte de déloyauté. Il estimait que cette récusation lui refusait la protection qu'il pensait mériter de la part de son procureur général, et que celle-ci avait ouvert la porte à la nomination du procureur spécial Robert Mueller, qui a repris l'enquête sur la Russie et qui, alors que le temps passe, devient de plus en plus menaçant pour le président.

Depuis la récusation de Jeff Sessions, Donald Trump reprochait publiquement et de façon régulière à son procureur général sa décision dans cette affaire.

« Il a accepté le poste et, après, il a dit : "Je dois me récuser". Quel genre d'homme est-ce? », a entre autres déclaré Trump en août dernier, en entrevue sur la chaîne Fox News.

« Je n'ai pas de procureur général », avait-il dit aussi en septembre.

En février, un tweet particulièrement cinglant dans lequel le président avait déclaré que les actions de Jeff Sessions étaient « indignes » avaient d'ailleurs poussé le procureur général à réagir.

Jeff Sessions avait alors déclaré : « Tant que je serai procureur général, je continuerai à m'acquitter de mes fonctions avec intégrité et honneur, et ce ministère continuera à faire son travail de façon juste et impartiale, conformément à la loi et à la Constitution ».

Un départ qui n’est pas une surprise

À huis clos, Donald Trump a exigé à plusieurs reprises l'éviction de Jeff Sessions, selon le Washington Post. Ses assistants auraient toutefois réussi à le convaincre que son départ aurait provoqué une crise politique au sein du Parti républicain, où de nombreuses personnes restaient fidèles à l'ancien sénateur ultraconservateur.

Au cours des derniers mois, cependant, certains de ces alliés du procureur général avaient manifesté leur volonté de tolérer la destitution de Jeff Sessions après les élections de mi-mandat.

Alors qu'il était sénateur, Jeff Sessions avait été parmi les tout premiers à soutenir Donald Trump au Congrès américain lors de la campagne pour les élections présidentielles.