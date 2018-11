Originaire du Texas, Jack Theis dit qu'il n'aurait jamais pensé être victime de racisme lors de son premier jour à l'Université du Manitoba. L'étudiant de 26 ans, qui a déménagé de Dallas à Winnipeg pour y suivre un cours en études autochtones, est encore choqué parce qu'il a vécu.

C'était peut-être mon troisième jour au Canada et je me suis dit que cela prendrait encore quelques semaines avant que je commence à faire l'expérience du racisme au Canada. Eh bien non, c'est arrivé dès le premier jour. Jack Theis, étudiant américain à l'Université du Manitoba

« Le premier jour de classe, tous ces étudiants blancs autour de moi étaient en train de se plaindre et de pester contre le fait du fait qu'ils devaient suivre ce cours en études autochtones. Je les ai interpellés plus tard en classe et le professeur, qui était autochtone, leur a fait un rappel et c'était une bonne chose, mais ces jeunes ne devraient juste pas dire ce genre de choses. »

Jack Theis, qui est Anishinaabe et Métis, n'a pas précisé la nature des commentaires qu'il a entendus, mais il dit que les étudiants qui ont fait ces remarques savaient qu'il était autochtone.

« Il était hors de question que je laisse passer cela. Ils ont vu mes cheveux, il savait qui j'étais et cela ne les pas empêché », constate-t-il.

Jack Theis explique qu'après ce jour, il a commencé à s'asseoir avec d'autres étudiants autochtones au premier rang de la classe afin de pouvoir se concentrer sur les cours dispensés.

« Ça se passe tous les jours »

« Nous ne devrions pas être obligés de nous installer dans certains endroits de la classe juste parce que nous nous sentons tellement mal à l'aise que nous ne pouvons pas nous concentrer sur ce que dit le professeur. Ce n'est pas correct », estime l'étudiant américain.

Il déclare avoir été victime et témoin de nombreux incidents racistes sur le campus depuis.

« Ça se passe tous les jours, je ne compte plus. »

Jack Theis n'est pas le seul étudiant autochtone qui soutient faire face au racisme sur le campus.

Selon Shayla Seymour, les étudiants autochtones peuvent se sentir très seuls.

« Ça me touche beaucoup quand on s'en prend à l'un de nous, qu'il s'agisse de racisme en classe ou que l'on se sente exclu du campus », confie l'étudiante de 24 ans et mère célibataire originaire de Kenora, dans le Nord-ouest ontarien.

Parfois c'est difficile de se rendre en classe lorsque vous savez que les gens vont parler de vous comme si vous n'étiez même pas là. C'est dur. Shayla Seymour, étudiante autochtone à l'Université du Manitoba

Elle en est à sa deuxième année d’études et espère intégrer la Asper School of Business. Elle fait également partie de l'Association des étudiants autochtones de l'Université du Manitoba.

« En tant qu'Autochtone, vous devez créer votre propre communauté ici. Vous devez trouver votre propre sentiment d'appartenance, car vous savez que ce n'est pas une institution destinée à nous. Nous n'étions pas censés être ici », lâche-t-elle.

« Toutes ces photos sur le mur de l'Union des étudiants de l'Université du Manitoba remontent aux années 1970 et vous ne voyez aucune personne de couleur. »