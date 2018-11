Sur les ondes des Radio-Canada, Gaétan Gilbert a ajouté qu’il faudrait également recruter 80 professeurs. Une tâche difficile en raison du manque de personnel criant.

Il se dit en revanche en accord avec le dépistage précoce, mais croit qu'il est préférable de travailler avec les Centre de la petite enfance (CPE) déjà en place.

Ce serait peut-être une avenue à regarder pour offrir des services, à moindre coût, puisqu’on a déjà des services en CPE au lieu de mettre deux réseaux parallèles .

En ce moment, il y a 19 classes de maternelle 4 ans en Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement accorde deux ans aux commissions scolaires pour démontrer leur utilité.

Gaétan Gilbert affirme que le rôle des commissions scolaires est de préserver l'autonomie régionale.

C’est extrêmement difficile à mon avis parce que ce qui rend la chose plus efficace c’est qu’avec les commissions scolaires, on fait une gestion de proximité. On connaît les problèmes, donc c’est plus facile d’attribuer les ressources de manière efficace .

Il ne croit pas non plus qu'une fusion des commissions scolaire est souhaitable.

C’est plus facile de faire une répartition équitable des ressources en fonction des besoins , selon M. Gilbert.