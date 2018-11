Un texte de Marie-Pier Bouchard

Sandie Letendre est présidente de Culture Mauricie depuis juin 2017 et directrice générale et artistique de la Corporation de développement des arts et de la culture de la Ville de La Tuque depuis 2014.

Le choix du conseil d’administration de la Cité de l’énergie s’est arrêté sur Mme Letendre au terme d’un processus de plusieurs semaines mené par une firme de ressources humaines.

Elle est une gestionnaire d’expérience, efficace, dont le leadership est démontré et exemplaire. Roland Desaulniers, président du conseil d’administration de la Cité de l’énergie

Sandie Letendre succèdera à Robert Trudel à la tête de la Cité de l'énergie. Photo : Culture Maurice

Le conseil d’administration, dans son communiqué, fait valoir que Sandie Letendre poursuit toujours ses études de maîtrise en administration des affaires à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Elle a aussi complété des études universitaires en entrepreneuriat, en enseignement et en communication.

Une page d’histoire

Avant aujourd’hui, en 21 ans d'existence, la Cité de l’énergie n’avait connu qu’une seule direction générale.

Depuis 1997, c’était le fondateur, Robert Trudel, qui agissait comme directeur général de ce complexe muséal et culturel de Shawinigan, un attrait touristique majeur de la Mauricie.

En juin dernier, il a annoncé son départ à la retraite quelques semaines après la diffusion d’un reportage de Radio-Canada dans lequel cinq femmes alléguaient avoir été victimes d’inconduites sexuelles de sa part.

Des allégations qui ont provoqué de nombreuses réactions dans la région et qui ont poussé le conseil d’administration à mener une enquête interne.

La nomination de Sandie Letendre est très bien accueillie, notamment par la directrice générale de l’Office de tourisme de Shawinigan, Valérie Lalbin.

Elle offre d’ailleurs tout son soutien et sa collaboration à la nouvelle directrice générale.

Avec la restructuration qui semble s’organiser Valérie Lalbin souhaite aussi que l’Office de tourisme de Shawinigan occupe dorénavant un siège d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Cité de l’énergie.

Valérie Lalbin affirme que sa proposition a été bien accueillie par son conseil d’administration et celui de la Cité de l’énergie.