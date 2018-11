Un texte de Jean-Philippe Martin

Le Rouge et Or se présentera samedi à Kingston en Ontario, avec de grandes ambitions au championnat canadien universitaire 2018.

L’équipe mise cette année sur des coureuses de grand talent. Jessy Lacourse, Anne-Marie Comeau, Aurélie Dubé-Lavoie et Catherine Beauchemin ont complètement dominé le championnat provincial il y a dix jours en prenant les quatre premières positions au classement.

« Ç’aurait pu être n’importe laquelle de nous quatre qui finit devant, commente la championne Jessy Lacourse. Au championnat canadien, que ce soit moi, Anne-Marie, Catherine ou Aurélie, on a toutes notre place en avant et on va foncer ensemble pour améliorer le pointage d’équipe. »

En 30 ans, jamais une équipe féminine québécoise n’a remporté les grands honneurs au pays.

Ces 13 dernières années, le championnat canadien n'a pas échappé au règne ontarien. L’Université Guelph a gagné 12 titres consécutifs entre 2005 et 2016 et l’Université de Toronto est repartie avec la victoire l’an dernier sur le parcours de Victoria.

« L’an passé, on avait terminé troisième, le meilleur résultat d’une équipe universitaire au Québec. On veut s’attaquer au titre de championnes maintenant, dit Jessy Lacourse.

Ça va être un gros défi, ce n’est pas impossible. On vise au moins le podium et si possible, la première marche. Jessy Lacourse, Rouge et Or, cross-country

L’entraîneur du Rouge et Or Félix-Antoine Lapointe s'attend à une chaude lutte avec les formations des universités Queen’s et Guelph.

« Ça peut aller de tous les côtés. Ce sera important d’avoir une bonne journée. L’Université Queen’s a peut-être un petit avantage comme la course se déroule sur leur parcours local où ils s’entraînent. Mais ce n’est pas un aspect qui nous fait peur et on pense bien faire malgré ça. »

Un 7e podium d’affilé?

L’équipe masculine est montée sur le podium lors des six dernières années et espère poursuivre sur cette lancée.

À quelques jours du championnat, Laval est classé 4e au pays et Félix-Antoine Lapointe a bon espoir que ses coureurs, avec en tête Jean-Simon Desgagnés, pourront rivaliser avec les meilleurs au pays.

« C’est jouable, commente l’entraîneur du Rouge et Or. Même si on a gradué plusieurs bons athlètes ces dernières années, on a une belle et jeune génération de coureurs. Si on peut atteindre le podium, on va être content du résultat. »

Le coureur du Rouge et Or de l'Université Laval Jean-Simon Desgagnés Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Champion québécois universitaire, Desgagnés rappelle que le cross-country est un sport imprévisible et que si les pronostics favorisent McMaster et Guelph, tout peut arriver le jour de la course.

« Même si d’autres coureurs sont mieux classés, ils peuvent avoir une mauvaise journée, ils peuvent tomber, ils peuvent se fouler une cheville. Alors on ne se met aucune limite et tout peut arriver. »

Un automne peu commode

L’entraînement extérieur en automne ne se fait jamais dans des conditions idéales, mais ces dernières semaines, les coureurs du Rouge et Or l’ont eu particulièrement difficile.

« Ça fait un mois qu’on s’entraîne dans des conditions pas très optimales. On a eu de la neige, de la pluie et du vent », raconte Jean-Simon Desgagnés en riant.

La bonne nouvelle, c’est que maintenant, les athlètes sont pratiquement immunisés contre les éléments qui pourraient sévir au moment du départ samedi.

« On va savoir comment s’habiller et comment se battre contre la température. On va être prêtes. »

Le départ de la course féminine d’une distance de 8km sera donné à 13h tandis que les hommes s’élanceront sur le parcours de 10 km à 14.