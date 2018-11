Un texte de Natasha MacDonald-Dupuis

Au volant de la fourgonnette louée à Toronto, une femme nommée Rima Mansour, qui a été arrêtée ce jour-là, le 31 octobre.

La saisie a été effectuée dans le cadre de l'opération Belair, qui s’était étalée sur plusieurs mois et a mené au démantèlement d'un réseau de trafic d'armes et à l'arrestation d'un total de quatre personnes dans la région de Toronto.

De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une technique pareille. Donald Belanger, détective, unité d’enquête contre le crime organisé de la police de Toronto

Le réservoir à essence a été démantelé et les policiers y ont trouvé 25 armes dans des emballages en plastique sous vide. Celles-ci flottaient carrément dans l'essence.

La @TorontoPolice et l'@FrontiereCan ont saisi 25 armes de poing dissimulées dans un véhicule en provenance des États-Unis. Les armes étaient destinées à la vente auprès des gang du rues du grand Toronto pour commettre des crimes selon la police

La conductrice de 50 ans a été accusée de 25 chefs de trafic d’armes. Des perquisitions subséquentes ont mené à la saisie de cinq armes à feu additionnelles, en plus de quantités importantes de marijuana, de cocaïne et de crack et de 45 000 $ en espèces.

Trois présumés complices ont été arrêtés à Ajax et à Brampton. Alan Cunningham et Colin Levy, tous deux âgés de 52 ans et originaires de Brampton, et William Datta, 41 ans d'Ajax, ont été accusés de trafic d’armes à feu et de possession de stupéfiants et d’armes illégales, entre autres.

Selon le détective Donald Belanger, les armes avaient été achetées légalement en Floride et en Géorgie pour des montants allant de 300 $ à 500 $. Elles devaient ensuite être revendues de 2000 $ à 5000 $ sur le marché noir à Toronto.

Il y a de plus en plus d’armes de poing à Toronto, mais aussi de plus en plus de saisies, a indiqué le chef adjoint de la police de Toronto, James Ramer. C’est un commerce lucratif pour lequel il y a une forte demande.

En août dernier, la Ville a demandé au fédéral de mieux s'attaquer à la contrebande d'armes en provenance des États-Unis, en plus de resserrer les conditions de libération sous caution.

Ottawa étudie en ce moment la possibilité de bannir les armes de poing. Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a lancé des consultations publiques sur le sujet, qui devraient être terminées d'ici la fin de l'année.