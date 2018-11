La convention collective du personnel enseignant de l’Université de Regina est échue depuis juin 2017 et les négociations se poursuivent depuis avril 2018.

Le président de l’Association des enseignants de l’Université de Regina, Sylvain Rheault, estime que les propositions de la direction de l’Université sont « impossibles à réaliser ».

Dans le communiqué, il affirme que « tout au long du processus de négociation, la direction de l’Université a formulé des propositions allant à l’encontre de la mission de l’Université de Regina visant à “offrir un environnement universitaire et professionnel accueillant et gratifiant aux étudiants, aux professeurs et au personnel” ».

Il espère que ce mandat de grève aura un effet à la table des négociations. Des dates de négociations sont déjà prévues et il estime que les étudiants pourront finir leur semestre d’automne sans problème.